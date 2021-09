La alfombra roja más esperada del festival de Vitoria 2021

Este martes arrancaba en Vitoria la edición XIII del festival de televisión FesTVal. El objetivo de la creación de este evento al que acuden numerosos rostros conocidos no es otro que el de alzar la popularidad del citado medio y por supuesto, para conocer a sus protagonistas de cerca. Después de varios días, esta entrega llega a su fin. Pese a las pocas expectativas que se tenían, lo cierto es que las ha superado todas con creces. El motivo por el que casi no se lleva a cabo no era otro que el de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, tras meses de trabajo se ha podido llevar a cabo. Este sábado 4 de septiembre ha tenido lugar una de las clausuras más especiales, pues Ana García Obregón recibe el premio Mainat.

Hace unas horas mostraba su agradecimiento públicamente. «De camino al @festval_oficial donde esta noche tengo el honor de recibir el Premio Mainat del Festival de Vitoria de Televisión a mi trayectoria», ha comenzado diciendo. «Voy emocionada y muy muy agradecida. Agradecida a [email protected] los equipos técnicos y artísticos que me han acompañado a lo largo de casi 4 décadas en mis trabajos de series, galas, programas de entretenimiento , campanadas .. sin olvidarme de todos los que encendéis la televisión para vernos, porque gracias a vosotros estamos aquí», ha añadido. También, ha querido dedicar unas emotivas palabras a su hijo, Álex Lequio, quien falleció el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía. «Me acompaña tu luz que me guía a través de la oscuridad», ha sentenciado.

Para esta cita tan especial, la mítica presentadora ha optado por un vestido de gasa blanco con escote asimétrico en color blanco que ha firmado Redondo. Tal y como ha detallado ella misma en sus redes sociales, ha combinado esta pieza con unos zapatos nude de Jimmy Choo y un mini bolso cartera a juego de su madre, quien falleció recientemente. En cuanto al maquillaje ha optado por marcar sus ojos con delineador negro y un labial marrón. Y por otro lado, las joyas por las que se ha decantado pertenecen a la firma Rabat.

Quien también ha posado con mucha elegancia en el ‘photocall’ ha sido Nieves Álvarez. La modelo se ha enfundado en un llamativo vestido largo con abertura lateral repleto de plumas en un tono pastel. Ha conjuntado el diseño con unas sandalias plateadas.

De los primeros en llegar a la velada también ha sido Dani Rovira. El actor y cómico ha apostado por un ‘outfit’ casual, pero elegante formado por una blazer azul marino, camiseta blanca de cuello redondo y unos pantalones oscuros.