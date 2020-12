La amante de Antonio David Flores que le salió rana a Telecinco

La presunta amante de Antonio David Flores le ha salido rana a Telecinco. 24 horas anunciando una bomba que explotó en la cara de María Patiño.

La presunta amante de Antonio David Flores le ha salido rana a Telecinco. 24 horas anunciando una bomba que explotó en la cara de María Patiño. La antedicha, cada día más insoportable y protagonista, había anunciado a bombo y platillo que iba a hablar con la amante de Flores durante estos últimos 15 años, pero le salió rana.

En primer lugar, porque la informante no negó los hechos, pero sí aclaró que se le había grabado sin que ella lo supiera ya que estaba hablando con una redactora de Socialité, pero sin tener constancia de que esto se fuera a grabar o a emitir. La primera en la frente.

Posteriormente, todo se fue complicando un poco más. La testigo indicaba que conocía a Kiko Matamoros, que la negó, y que no iba a plató porque este la iba a masacrar. También tuvo constancia de que Antonio David Flores iba a demandarle, «estoy tranquilo porque no tengo motivos para no estarlo. En este caso voy a hacer caso a la recomendación de parte de mi familia. Yo no voy a mandar ningún burofax para evitar la emisión del testimonio de esta chica. Pero voy a demandarla. Va a ser la primera querella criminal que voy a poner a una de las chicas del autobús» comentaba, por lo que su castillo en el aire se convirtió en cartón del cero.

Frases tan rimbombantes como «era el amor de mi vida» o «tuvimos relaciones con mi marido al lado» no fueron suficiente cebo para confirmar, con pruebas verosímiles, lo que decía. El tiempo será el que la juzgue. Esperamos tu opinión al respecto.

