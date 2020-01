La amenaza de los Duques de Sussex si no consiguen una solución satisfactoria a su salida de la Casa Real Británica

El Príncipe Harry y Meghan Markle sorprendieron a todo el mundo el 8 de enero cuando anunciaron con un comunicado a través de su cuenta de Instagram que iban a abandonar la Casa Real Británica: «Tenemos la intención de dar un paso atrás como miembros ‘senior’ de la Familia Real y trabajar para ser financieramente independientes». Una precipitada decisión que no se esperaban ni los propios miembro de la Familia Real Británica. Ahora se ha sabido gracias a una fuente del diario The Sun on Sunday que dicha decisión, aunque ya estaba pensada, fue adelantada por el Príncipe Harry con el fin de proteger a su mujer: «La declaración se apresuró y parte de la razón es que Harry sabía que necesitaba tomar medidas rápidas. Meghan no se ha adaptado al Reino Unido y él lo sabe y quiere que ella sea feliz».

Esta noticia está generando mucho revuelo tanto dentro como fuera de la Casa Real Británica. Parece que el Príncipe Harry y Meghan Markle ya van por libres y, tras la firma de un contrato de Meghan Markle con Disney, ahora el periodista que les entrevistó en el documental ‘Harry & Meghan: An African Journey’, ha soltado una noticia bomba en The Sunday Times que podría perjudicar seriamente la imagen de la Casa Real Británica.

Los Duques de Sussex muy cariñosos en el WE Day

Según apunta Tom Bradby, si los Duques de Sussex no son bien tratados tras su decisión, estos podrían conceder una entrevista en la que la Casa Real Británica podría salir perjudicada. «Tengo una idea de lo que podría transmitirse en una entrevista completa, sin restricciones, y no creo que sea bonito«, dijo Tom Bradby en The Sunday Times. Según dicho medio, fuentes cercanas confirman que se teme que la Familia Real Británica sea tachada de sexista, clasista y racista tras la decisión y la posible entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle.

La mala relación entre los Sussex y el resto de la familia

El periodista también ha confesado que la relación entre el Príncipe Harry y Meghan Markle con el resto de la Familia Real Britanica no es muy buena. Según afirma el periodista, los Duques de Sussex consideran a algunos miembros de la Familia Real, salvando a la Reina Isabel II y al Duque de Edimburgo, son «celosos y hostiles». La mala relación comenzó el día en el que los Duques de Sussex contrajeron matrimonio, a partir de ese día la brecha entre ellos y el resto se fue haciendo cada vez más grande. «Se dijeron y se hicieron cosas realmente perjudiciales. El ambiente se agrió muy pronto y de manera notable, pero se hicieron pocos intentos significativos para curar las heridas», afirma Tom Bradby quien además asegura que aunque el Príncipe Guillermo intentó hacer las paces con su hermano y su cuñada, no ha ocurrido todavía.