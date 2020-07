La amistad de María Patiño y Terelu Campos, en crisis: bloqueo en whatsapp y decepción

Todo lo que sucede en ‘La última cena’ termina repercutiendo la semana siguiente en todos los programas de la cadena. En esta ocasión ha sido la cena de Terelu Campos y Víctor Sandoval lo que ha hecho que se descubra que la relación de la colaboradora con María Patiño no anda demasiado bien. Fue en ‘Viva la vida’ donde Diego Arrabal sacó a relucir esta situación entre ambas.

La noche de la cena de Terelu, María Patiño tenía que estar como comensal pero, de forma repentina, convocaron a Rafa Mora porque la colaboradora se había marchado por motivos personales. Al parecer, era porque no se encontraba bien, cosa que todo el mundo entendió pero, al día siguiente, se comentó que la colaboradora no quería estar en la cena con Terelu, algo desmentido absolutamente. Precisamente a raíz de esto, a Patiño le molestó mucho un comentario de su excompañera de programa.

María Patiño hablando del tema | Foto: telecinco.es

«Sí, me he enfadado», decía María Patiño en ‘Sálvame’ ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez. «Terelu ha dicho que le importo un pimiento entonces a la gente que le importo un pimiento no le doy explicaciones. Se las doy a la gente que le importo. La palabra amistad para mí es muy importante pero eso no quita que yo no tengo ni una palabra mala para Terelu. A mí me ha decepcionado porque, insisto, hay veces que me cuesta darme a mí mi sitio y yo me merezco que me llamen incluso para recriminarme algo», decía tajante.

Bloqueada en whatsapp

Mientras María Patiño mostraba su enfado, Jorge Javier Vázquez hablaba con Terelu por whatsapp y, de repente, desvelaba: «La tienes bloqueada. ¿Has bloqueado a Terelu en el whatsapp? Qué es, ¿para hacerte milenial? ¿No lo ves una cosa muy infantil?». Patiño, ante esta situación, reconocía que era algo infantil y que la tenía bloqueada desde el domingo. «¿No te das cuenta que bloqueas con demasiada facilidad? ¿Que te vas de grupos y luego apareces y desapareces?», le reprochaba el presentador.

María Patiño y Jorge Javier tratando el tema | Foto: telecinco.es

«La bloquee como una niñata de 15 años. No quiero desbloquearla porque sino la hubiese desbloqueado. No quiero que le pase nada malo pero como le importo un pimiento», decía. Terelu daba explicaciones a través de Jorge Javier: «Yo no dije de esa manera que María me importara un pimiento. La defendí a muerte cuando se dejó caer que no fue a la cena porque se encontrara mal. Yo alabé su profesionalidad. Puse mis dos manos en el fuego por ella. No tengo ningún mal sentimiento tampoco y creo que he dado la cara por ella». Finalmente, María Patiño la desbloqueaba con este mensaje: «Te he desbloqueado. No quiero volver a bloquearte más».