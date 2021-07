La audiencia de Sálvame sin saber qué hará Rocío Carrasco en el programa

Rocío Carrasco confirmaba ayer que quería volver a trabajar y que lo haría en Sálvame. Lo que no se sabe, todavía, es de qué.

Rocío Carrasco confirmaba ayer que quería volver a trabajar y que lo haría en Sálvame. Lo que no se sabe, todavía, es de qué. El viejo truco de cebar una historia hasta que reviente para luchar contra Antena 3 parece cada vez menos eficaz.

Tras varios días indicando que Carrasco desvelaría a las cuatro de la tarde qué iba a pasar con ella, empieza el programa y lo pasamos a las cinco y media (hora de comienzo de la telenovela). Al final, una vez más, la nada.

Rocío aparecía contenta, feliz y con ganas de volver a la pequeña pantalla. Con varios «no te lo puedo decir» respondió a casi todo. Le preguntaba Vázquez si iba a saludar a su hija de encontrársela por el pasillo y alegó que está en proceso de recuperación y que posiblemente no lo haría (ignoramos qué piensan sus seguidoras al respecto).

Aparte de todo lo anterior, el programa se rellenó con Kiko Matamoros tambaleante y convaleciente de una dura operación de estética. Sin duda, su imagen sorprendió a muchos y él intentó hacer una faena de aliño, pero apenas pudo colaborar.

Todo sea por seguir añadiéndole algo de combustible al fuego que no quema, a las historias que no hay quien soporte y a la maquinaria que no funciona. La bajada de audiencia, los golpes de efecto y la inminente marcha de Vázquez solo permiten certificar que el programa no deja de hacer aguas. Ya veremos si Carrasco logra evitar el naufragio o si se convierte en la puntilla a un formato caduco.

