La bronca de Ivana y Hugo en la visita de despedida de la italiana antes de dejar ‘Supervivientes 2020’

Como ya hicieron Nyno o José Antonio Avilés, Ivana ha visitado por última vez la playa antes de poner rumbo a España. La italiana se ha despedido de sus compañeros y les ha llevado unos riquísimos pollos con patatas. Después de un buen recibimiento, una broma hacia Hugo sobre la posibilidad de que solo comería si le respondía a algunas preguntas hizo saltar la armonía por los aires.

«Si no tengo que comer, no como«, decía el uruguayo sacando su lado más cabezota y yéndose caminando hacia la playa, abandonando ‘la comida’. «Ya te has puesto competitivo, ¿por qué? Ya te ha cambiado el humor, antes me dijiste que me ibas a responder», replicaba la italiana.

Hugo en plena bronca con Ivana / Telecinco.es

En ese momento empezó una discusión repleta de reproches en la que Ivana seguía tratando de obtener esa explicación que necesita para dar por zanjada su relación con Hugo, pero que él insiste en que no tiene que dar porque ya, cuando tomó la decisión de cortar su noviazgo, le dijo lo que le tenía que decir.

Hugo a Ivana: «No tengo que darte explicaciones, no eres nada mío»

«Si has venido a chantajearme, pues no. Pasa página y punto. No tengo que darte explicaciones, no eres nada mío. Eres muy aburrida«, aseguraba Hugo mientras Ivana trataba de hablar por encima de él asegurando que es una persona muy infantil y que ella, a diferencia de él, tiene «sentimientos».

Ivana en el momento de su discusión con Hugo / Telecinco.es

Escuchar esas palabras hicieron enfadar todavía más al uruguayo, que comenzó a decir que considera a Ivana una persona «insoportable» y que tiene una doble cara: «Ahora estás vendiendo la historia fuera, ahora quiere esto (haciendo con la mano la señal del dinero)». El lado bueno es de ángel pero el lado malo eres insoportable».

Ivana mucho más calmada: «No soy una desquiciada»

«Te piensas que soy como otras personas. No me has conocido, te ganaba todo y claro, no te servía, eres un niño«, respondió Ivana. Unas palabras que no gustaron mucho a Hugo porque sabía que la italiana hacía referencia a Adara, por lo que decidió cortar la discusión.

Ivana y Hugo hablando mucho más calmados tras su bronca / Telecinco.es

Después, en el momento de comer tortitas, parece que la cosa se calmó y pudieron despedirse de forma amigable. «No soy una desquiciada, quería solo respuestas. Y si me dices qu fuera va a haber paz, por mi parte también. No tengo rencor, de verdad te lo digo», dijo Ivana al despedirse aceptando la ‘tortita de la paz’ que le había cocinado Hugo para que se la comiera de vuelta al hotel.