La bronca entre Estela Grande y Kiko Jiménez en ‘MYHYV’ por un mensaje sin respuesta: «Quieres crear conflicto»

¡El lío que ha montado Cristian Suescun en ‘MYHYV’ sin saberlo! Después de que el hermano de Sofía Suescun hablara mientras tomaba el sol en la playa con Hugo Sierra sobre cómo se lleva con su cuñado Kiko Jiménez y cómo vio su relación con Estela Grande en ‘GH VIP 7’, los protagonistas se han visto las caras en el plató de Cuatro y han saltado chispas.

La exmujer de Diego Matamoros tenía ganas de contestar al de Linares, que ya manifestó al ver las imágenes desde el plató de ‘Supervivientes 2020’ que él sí quería mantener esa relación de amista pero que, lo cierto, es que mandó un mensaje a la modelo y nunca más recibió respuesta.

Kiko Jiménez arremetiendo contra Estela Grande en ‘MYHYV’ / Cuatro.com

Ahora, todos juntos en el plató de ‘MYHYV’ han podido hablar cara a cara de lo ocurrido con ese mensaje que nunca se contestó. Pero antes Estela Grande ha querido señalar que considera que, por las palabras de Cristian Suescun, «es la excusa que Kiko le ha dado a los suyos, que jugaba conmigo y me mareaba«.

«Se refiere a que yo estaba conviviendo y que en un momento dado se puede confundir, pero yo ya he asumido mi parte de responsabilidad«, recalcaba el asesor del amor, insistiendo en que él nunca fue ni pensó en ir más allá. Asimismo, también insistía en ese mensaje que le envió y nunca obtuvo respuesta.

Estela reprochando su actitud a Kiko / Cuatro.com

«Me enviaste una mierda de mensaje, por eso te dejé en leído«, ha contestado, pidiendo que lo leyera en alto porque no tiene mayor problema. Y dicho y hecho, se ha procedido a leer una conversación banal en la que se preguntaban que cómo estaban y cómo habían vuelto a la normalidad: «Pues eso, un mensaje muy frío«, recalcaba ella.

Y es que la modelo considera que ha dado muchísimo de ella y no ha recibido lo mismo a cambio, por lo que ha optado por decir basta: «Al final me he cansado de callarme todo de todo el mundo porque siempre espero mucho de la gente y no tengo nada. Ya me he cansado y no espero nada. Al final yo me he metido hasta aquí -señalando la cabeza- y tú nada. Habíamos llegado a un punto de entendimiento, el Kiko de la casa me gustaba, el de fuera no». «Quieres crearte un conflicto«, determinaba Kiko Jiménez.