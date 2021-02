La brutal amenaza de Kiko Matamoros a Alejandra Rubio: «Con mi trabajo no se juega»

Kiko Matamoros pone contra las cuerdas a Carmen Borrego

> La guerra entre Carmen Borrego y Alejandra Borrego está en pleno auge, y era Kiko Matamoros el encargado hace unas semanas de arrojar algo de luz al tema. ¿Cuál era el motivo de ese enfrentamiento entre tía y sobrina? Pues según Matamoros, nada más y nada menos que la envidia.

“El gran problema que ha habido entre Alejandra y su tía es ese los celos de Carmen, celos por la competencia en cuanto a reconocimiento de la hija de Carmen y de la hija de Terelu”, aseguraba el tertuliano de primera mano. Pero, ¿estaba en lo cierto? Según las Campos, no. Y es que mucho se ha especulado al respecto, para que al final ninguna teoría haya sido confirmada por las protagonistas.

Según el Matamoros, el principal problema reside en que Borrego no acepta la fama de su sobrina. “Ella entiende que tú no has digerido su popularidad. Alejandra está en el foco de atención antes de cumplir los 18”. Algo, que Carmen se encargaba de desmentir. “Yo también he estado en el foco antes de estar en un plató. Yo he vivido la popularidad de mi madre y de mi hermana desde hace mucho tiempo”, explicaba la hija pequeña de María Teresa Campos.

Siguiente: Kiko Matamoros explota contra Alejandra Rubio