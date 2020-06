La brutal pelea entre Diego Arrabal y Carmen Borrego en ‘Viva la vida’: acusaciones, una huida y una advertencia

Carmen Borrego acude cada domingo por la tarde a su trabajo como colaboradora en ‘Viva la vida’. Lo pasó muy mal cuando sufrió coronavirus y tuvo que estar aislada, y una vez pudo volver estaba feliz por regresar a un trabajo con el que está contenta. Sin embargo, sus continuos enfrentamientos con Diego Arrabal no se lo han puesto fácil, pero lo iba sobrellevando hasta que el 28 de junio de 2020 todo saltó por los aires.

Diego Arrabal en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Entre zasca y zasca Carmen Borrego acusó a Diego Arrabal de mentir. Ella no pidió cambiarse de turno en ‘Viva la vida’ para que Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio pudieran trabajar juntas y así ella poder ir los sábados. Al llamarle mentiroso, Diego Arrabal estalló y se marchó, pero no se limitó a relajarse detrás de las cámaras, sino que cogió el coche y se iba rumbo a casa. Finalmente volvió a Mediaset, donde siguió la tensión.

«Mi deporte nacional no es darle zascas cuando viene ella. Mi deporte nacional es coger la bici por Marbella. Yo vengo aquí a trabajar y a Carmen le molesta todo lo que hago. Lo que pido es que la dirección de ‘Viva la vida’ pida la documentación a ver cuántas veces me ha llamado Carmen Borrego mentiroso. Mi credibilidad está por encima de Carmen, Borregos, Campos. Nadie se va a poner por encima de mí. Prefiero volver a irme y quedar mal. Prefiero quedar mal a que por mi boca salgan cosas», señaló Arrabal.

Carmen Borrego y Diego Arrabal enfrentados en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Emma García señaló que pensaba que estos zascas tenían cierto humor y le ha sorprendido lo que ha pasado. «Yo también lo pensaba. Esto no es mi vida. Igual otras tienen que arrastrarse por una portada o un plató, pero mi caso no es así.», comentó el paparazzi, a lo que Carmen Borrego añadió: «No quiero más discusiones con Diego. Es muy buen profesional. No me pagan por discutir con él. No llamé para que me cambiaran el día con mi sobrina. No me apetece discutir. Ni yo me arrastro, ni nadie me pone una alfombra roja».

El enfado de Carmen Borrego por las faltas de respeto

«¿Tú no te das cuenta de que eres la última que ha llegado al clan y quiere adelantar 30 años en 3 años?», le espetó Diego Arrabal. Fue entonces cuando Suso se puso del lado de la hija de María Teresa Campos: «Estás alterado y estás equivocado. Vamos a ser justos y soy más amigo tuyo que de Carmen. La arrinconas cada tarde y eso no es fácil. Eres más inteligente que todo esto».

Carmen Borrego, muy enfadada con Diego Arrabal | Foto: Telecinco.es

«Diego Arrabal tiene un problema conmigo y no lo sabía. < b>», añadió Carmen Borrego muy enfadada, y como Arrabal no se desdecía le ha advertido: «A lo mejor en vez de vernos en un plató nos vemos en otro sitio«. La colaboradora no podía entender los ataques de su compañeros: «No creo que tenga que seguir aguantando sus faltas de respeto. Yo siempre te he perdido perdón. Llevo 35 años trabajando honradamente, nadie me ha regalado nada. Yo soy Borrego Campos. Me estoy defendiendo de acusaciones muy graves. ¿Quieres que yo me vaya? No me voy a ir». Sus diferencias parecen ser irreconciliables, o al menos no parece que vayan a llevarse bien en poco tiempo.