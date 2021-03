La Campos móvil: María Teresa Campos descubre a la Isabel Díaz Ayuso más cercana en su gran estreno

“Pregúntame lo quieras y disfruta, porque es un privilegio para mí”, con esta sinceridad y simpatía ha dado comienzo el programa más esperado de los últimos tiempos, ‘La Campos Móvil’, con el que María Teresa Campos ha regresado por todo lo alto a la pequeña pantalla y en el que ha entrevistado a la mujer más buscada de este miércoles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha causado un gran revuelo político al convocar elecciones anticipadas en la capital. Tras saludarse en la céntrica Puerta del Sol, donde ambas mujeres han estado rodeadas de una gran cantidad de ciudadanos, felices por volver a ver a la periodista en su vuelta al trabajo, se han subido al ya famoso camión transparente y han recorrido juntas algunas de las zonas de la ciudad que han marcado la vida de la política.

Si bien buena parte de la charla ha estado marcada con tintes políticos, Teresa ha conseguido lo que pocos periodistas hasta la fecha, que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya hablado de su faceta más personal. Tras dejar atrás el Palacio de Cibeles, actual sede del Ayuntamiento y donde trabaja el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a quien Ayuso ha definido como «un gran compañero», la madrileña se ha referido a su vida sentimental. «Vamos ahí… va como la legislatura, con complicaciones», ha dicho, sin entrar en detalles ni hablar sobre su reciente ruptura tras cuatro años de relación con el que era su novio, el peluquero Jairo Alonso.

Rápidamente, ha cambiado de tema para seguir abordando algo también muy íntimo: la maternidad. «Siempre he sido muy familiar. Me han encantado los niños y se me han dado muy bien. Siempre lo he querido, pero he sido muy independiente y me he volcado en el trabajo. Entonces me lo he de plantear», ha dicho pensativa la del Partido Popular. «No he conocido a una madre que se haya arrepentido de serlo. La edad es lo menos, pero si los tienes antes, tiene una serie de ventajas. Pero también he conocido a padres mayores y también han sido felices y han tenido unas familias maravillosas», ha seguido. A sus 42 años, Isabel todavía no descarta el tener un hijo, pero es consciente que «no te lo puedes estar planteando toda la vida «, por ello, se va a dar «muy pocas oportunidades». «Tengo tiempo para elegir. Si al final no tengo, pues me dedicaré a mis sobrinos, que tengo tres y son para mí como mis hijos».

El siguiente destino ha sido uno de los barrios más populares de la capital, Chamberí, donde se crio y donde vive actualmente. «En este barrio me he criado», ha dicho con una sonrisa en los labios mientras el ‘Campos móvil’ recorría las calles. «Aquí me independicé por primera vez. Compartí piso con dos desconocidos, estaba loca por salir de mi casa. Con 22 años me fui a Ecuador e Irlanda y cuando sales de casa no puedes volver, es sin retorno», ha recordado. Ella es una mujer muy independiente, tanto que con su «primer sueldo de periodista de 600 euros» se marchó de casa de sus padres. Precisamente, la cercanía a su madre, a quien ha definido como «lo más bonito que tengo», es una de las cosas que la animan a seguir en Chamberí, pese a que su piso, que comparte con su perrito, se le ha quedado pequeño. «Estoy muy a gusto. Aunque la casa es pequeña y estoy agobiada porque necesito seguir trabajando. Y entonces estoy agobiada de tamaño. Pero el barrio es maravilloso», le ha desvelado durante el paseo, en el que le ha mostrado su bar favorito y la frutería en la que compra aguacates.

Siguiente destino, la Universidad Complutense, donde estudió la carrera de Periodismo, «luego el doctorado y la tesina», siendo la tesis lo único que se le resistió y es que eligió a un profesor tan exigente que se le hizo cuesta arriba. «Esos fueron los segundos mejores años de mi da porque esto son los mejores. Me apliqué mucho en la Universidad», ha dicho, recordando con añoranza aquellos años que pasó en la radio de la facultad.

El momento más sincero de Isabel

El momento más emotivo del programa ha tenido lugar cuando ambas mujeres han pasado por las inmediaciones del hospital Ramón y Cajal, del que Isabel ha destacado su ‘Unidad de ictus’. «Yo tuve un ictus, pero no sabía qué era. Yo lo cogí muy a tiempo», le ha contado María Teresa Campos, a lo que ella le ha desvelada que su familia también hubo un caso. «Mi abuela materna tuvo varios ictus, pero un concreto que supe que a partir de ahí supe que nada iba a ser lo mismo, mi abuela Pilar, pero bueno…».

Sin embargo, la confesión no ha terminado ahí e Isabel se ha sincerado para desvelar la enfermedad de su padre, que fue aun más difícil. «Más duro fue mi padre. Tuvo demencia y de ahí, alzéhimer. Y esas enfermedades son dolorosísimas porque ves a las personas que más quieres que nunca vuelven a ser las mismas».

No se le escapa detalle

Si hay algo que ha demostrado María Teresa Campos es que no se le escapa detalle, pues también le ha preguntado a Isabel por el tatuaje que decora su muñeca. «Esa flor es de Depeche Mode», he la dicho la veterana periodista, bromeando al añadir que no se le escapa una, «me lo sé todo, ¿eh?».

«Depeche Mode me gustó con 12 años hasta ahora y encima un verano, estando en Santa Bárbara en California, conocí al que más me gusta del grupo en la calle por sorpresa. Se metió en una conversación con unos amigos, nos orientó a ir a una calle. Yo no daba crédito, mi ídolo de la juventud, ¡ahí! Martin Gore se llama», ha contado con emoción sobre ese momento que nunca olvidará y del que hay testimonio en sus redes sociales.

En cuanto a música, la presidenta madrileña tiene claras sus preferencias, «me gustó mucho siempre la música de los 80 y 90. Escuchaba mucho Mecano, Los Secretos, grupos así… Son mis grupos españoles favoritos. Me pones una canción española y en dos segundos te puedo decir de quién es», ha presumido. Con perdón de Depeche Mode, parece que lo que más le atrae a Isabel son los artistas nacionales. «Me gustan todos, ahora estoy con Spotify dando vueltas, me pongo listas y van solas. Estoy todo el rato con Julio Iglesias… Con Julio Iglesias, Sergio Dalma, Eros Ramazoti… con esas combinaciones que te hace Spotify, con eso estoy todas las mañanas».

La despedida ha tenido lugar en el exterior ‘creado’ por Isabel Díaz Ayuso, el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, por el que le ha hecho un pequeño recorrido, contándole el porqué de ese nombre. Satisfecha la curiosidad, María Teresa Campos ha vuelto a sacar su gran sentido del humor: «si te sirvo para algo ya sabes, la pobre anciana…», ha dicho entre risas, a lo que Ayuso, también con una sonrisa, no ha dudado en alabarla «¡qué va, qué va, si estás estupenda, como siempre!».