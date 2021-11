La casa de papel llega a su fin: recordamos cómo fue su inicio

Hace ya cuatro años y medio desde que Antena 3 estrenó La casa de papel. Aunque la ficción policiaca tuvo un inicio televisivo un tanto tímido, no fue hasta su emisión en Netflix cuando la serie tuvo un boom a nivel nacional e internacional. No cabe duda de que la famosa banda de atracadores con mono rojo y careta de Dalí ha conseguido colarse en los corazones de un público localizado en todos los rincones del globo. Aunque lo cierto es que los comienzos nunca son fáciles, y esta producción estuvo marcada por un intento de boicot.

Mucho antes de que La casa de papel viera la luz, fueron muchos los que se unieron para desprestigiar tanto a la serie como a una de sus protagonistas. Itziar Ituño se colocó en el centro de la polémica después de que se diera a conocer que había firmado una reagrupación de los presos de ETA en el País Vasco. Unas acusaciones que la actriz quiso aclarar desde el primer momento en una entrevista: “Firmé contra la dispersión. Es algo que en el País Vasco es más o menos habitual. Pero sí, eso te deja medio tocada. Un mal trago. No sé a quién le dio por intentar un boicot a la serie, pero ya ves cómo les fue”, respondió tajante. Y vaya si llevaba razón, ya que esta producción se ha convertido en la más demandada del planeta.

Quitando ese pequeño incidente poco antes del estreno, La casa de papel ha ido viento en popa y ha conseguido triunfar con 5 temporadas cargadas de acción y un toque de romanticismo. Después de cometer el atraco del siglo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el profesor y sus alumnos se dispersaron en distintos puntos del mundo para dar comienzo a una nueva vida. Lo que no sabían es que un giro de los acontecimientos haría que sus caminos volverían a encontrarse para protagonizar un nuevo golpe, esta vez en el Banco de España. Aunque los últimos capítulos no han sido nada fáciles para el equipo de atracadores y han tenido lugar varias muertes importantes, los sobrevivientes no pueden abandonar el barco y se ven obligados a luchar contra viento y marea para salir de su aventura definitiva vivos y, a poder ser, con el gran bote.

Será el próximo 3 de diciembre cuando se emita la segunda parte de la quinta temporada de la serie. Una fecha que los fans más fieles de La casa de papel ya habían grabado en sus calendarios desde la emisión del tráiler oficial, en el que queda bastante claro que las últimas horas en el Banco de España no serán nada fáciles para los atracadores. Por su parte, Netflix ha facilitado una sinopsis que crea una intriga aún mayor: “Tokio ha muerto y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España. En las horas más oscuras, la banda afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Todo sería más fácil si, al menos, el Profesor no cometiese el gran error de su vida”. ¿Cuál será el gran fallo de Álvaro Morte que podría perjudicar al grupo? Pronto lo sabremos.