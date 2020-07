‘La casa fuerte’: El consejo de Sonsoles Ónega a Yola Berrocal sobre su amor por Cristian Suescun

‘La casa fuerte’ comenzó con la sorpresa de que Iván González y Oriana Marzoli eran algo más que amigos. Habían iniciado una relación en las primeras fases de la desescalada tras la crisis del coronavirus y nadie lo sabía cuando les confirmaron como concursantes. Pero quizá lo que nadie se esperaba es que dentro del reality pudiera surgir otra pareja.

Después de un cada vez más intenso tonteo entre Yola Berrocal, que incluso ha acabado en beso y algún que otro achuchón durante un mansaje, parece que Cristian no quiere dar un paso más y quiere que solo sigan siendo amigos.

Imágenes del masaje de Yola Berrocal a Cristian Suescun / Telecinco.es

«He conectado muy bien con Yola, es increíble como persona, pero hasta ahí. Es una muy buena amiga mía, yo tengo mi novia y ella lo sabe y así se queda, en una bonita amistad. Nada más», decía dejando claro lo que suyo no va a ir más allá.

Sonsoles Ónega anima a Yola a luchar por Cristian

Y tras esas palabras, Berrocal, quizás algo resignada, aseguró que tenía claro que no iba a ir a más lo suyo: «Me ha encantado, me ha gustado muchísimo porque él ya sabe que a mí me gusta, que hay espinita. Él es súper buena persona, tiene un corazón grande y cada vez me lo paso mejor con él y le tengo más cariño. Tengo 20 o 30 años más que él y sé que es imposible que haya algo entre los dos».

Cristian hablando de Yola / Telecinco.es

Al escuchar eso, Sonsoles Ónega rápidamente le quiso parar los pies y darle un consejo: «Primero, que no son treinta. Y segundo, no hay edad para el amor, no tires la toalla, no bajes los brazos«. «¿Piensas que debo luchar?», preguntaba la cantante. «Yo sinceramente te digo que sí porque yo percibo en Cristian, si no el enamoramiento completo según las reglas que has establecido que son mariposas y pensamiento continuo, lo que sí vemos es una atracción que no cesa, todos los días hay algo. Si él quisiera romper contigo, no te elevaría, él te sigue el rollo», le animaba la presentadora.