‘La casa fuerte’: El feo comentario de Cristian que ha dejado muy tocada a Yola Berrocal tras su cena romántica

Lo de Yola Berrocal y Cristian Suescun ha acabado fatal. Lo que empezó siendo un tonteo llevó a que ella se empezara a ilusionar y a que él llegase a poner en duda sus sentimientos, para terminar diciendo que quiere mucho a su novia y que espera que no le haya sentado mal lo que ha hecho en ‘La casa fuerte’. Una cena romántica organizada por Leticia Sabater ha sido lo que ha hecho saltar todo por los aires y ha dejado a la cantante verdaderamente tocada.

Mientras Sabater preparaba con mucha ilusión todo para la cena, asegurando que a Cristian le iba a gustar muchísimo la sorpresa, Berrocal le hizo una pulsera al hijo de Maite Galdeano para que ambos tuvieran la misma y le escribió una carta con frases como «desde el primer día que te vi tu bellísima mirada se me quedó clavada en el corazón» o «aquel mágico momento en el que nuestros labios se unieron para fundirse en un beso«.

El boicot a la cena de Cristian y Yola / Telecinco.es

Y al ver que el programa les concedía esa cena romántica en el jardín, Oriana, Labrador, Ferre y Cristina decidieron hacer unas pancartas en apoyo a Jessica, la novia de Cristian: «Jessica, estamos contigo, no a la infildelidad. Yola, retírate. No a la estafa sentimental«, gritaron enseñando los carteles mientras daban vueltas alrededor de la mesa.

Pero antes de esa interrupción, la pareja brindó por ellos, pero con sentimientos muy diferentes: «Ha sido un honor para mí conocer a una persona tan bella por dentro y por fuera, con un corazón tan grande. Siempre te he dicho que no ten quiero dar falsas esperanzas, tengo a mi chica fuera», decía él, mientras que Berrocal ha asegurado que se levanta «pensando en ti». Además la artista ha asegurado que, si ella fuera su novia y ve por televisión ese masaje que acabó en beso, «sí me importaría, y mucho».

Cristian hablando de la cena con Yola / Telecinco.es

Y aunque está claro que entre ellos, al menos de momento, la cosa solo se va a quedar en una bonita amistad, el comentario de Cristian en directo ha sido feísimo: «Sintiéndolo mucho por Yola, yo accedí a esa cena para comer un chuletón y tomar un trago de crianza y para dejarle claro que es mi amiga. Lo siento mucho si Yola a interpretado mis miradas, yo miro así, con una mirada penetrante. Fui a la cena a aclarar mis sentimientos a Yola y decirle que somos amigos por enésima vez y, de paso, comerme un chuletón y beberme un crianza».

¿El amor de Yola por Cristian era una estrategia?

Unas palabras que dejaron muy impactada a Yola Berrocal, que aclaró que le ha quedado claro que solo son amigos y que él tenía pareja, pero «yo sí he notado que Cristian me deseaba, pero puede ser mi percepción y a lo mejor no es la verdad. Yo si no hubiera dicho Cristian varias veces que no estaba enamorado de su novia, si hubiera visto a una pareja enamorada jamás me hubiera metido, me he metido cuando ha dicho en varias ocasiones que ha intentado dejarla».

Yola Berrocal escuchando las palabras de Cristian / Telcinco.es

No obstante, por si la cosa iba mal, Cristian lo empeoró asegurando que se sentía un conejillo de indias y utilizado y desvelando una supuesta confesión por parte de Yolanda Berrocal: «Yola hace 4 o 5 días, después del masaje, me dijo que cuando salgamos de aquí ella misma iba a hablar con mi novia Jessica para decir que todo era una farsa y ya está, que no quería nada conmigo«. Rápidamente Yola Berrocal ha asegurado que está grabado y que lo que ella dijo es que «si tú sales de aquí y sigues con tu novia, soy capaz de llamar a tu novia y decirla no ha habiado beso para salvarle a él».