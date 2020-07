‘La casa fuerte’: Iván González y Oriana, a punto de poner fin a su relación tras una acalorada discusión

Muchos es posible que todavía no se hayan enterado de que Oriana Marzoli e Iván González han comenzado una relación sentimental a raíz de su participación en ‘La casa fuerte’. Pero es hora de que sepan también que han tenido ya un sinfín de crisis, llegando incluso a poner fin a dicho romance. Y esta primera semana del mes de julio ha tenido lugar otra en la que los gritos y los insultos fueron una tónica durante toda la conversación.

Iván y Oriana, a gritos tras una prueba | Foto: Telecinco.es

Todo comenzó después de una prueba de la competición. Ya en la habitación, la pareja de concurso empezó una pequeña bronca a raíz de un desacuerdo. Poco a poco la cosa se fue complicando más hasta llegar aquello a la peor bronca del reality. «Paso de tus relaciones de mierda, de estar dos días bien y luego uno mal«, reconoce Iván González. «No me dirijas la p*** palabra, que empiezo bien y acabo mal«, era en cambio la respuesta de Oriana.

Pero el que fue tronista e ‘MyHyV’ parecía tener las cosas bastante claras: «Para tener solo relaciones sexuales, no me interesa. Mejor que no estemos juntos«, le confesaba al mismo tiempo que le explicaba que no podía decir palabrotas por estar en un programa de televisión. «Digo lo que me sale de la punta del c***«, le respondía en cambio la venezolana. Tras esto, empezaron los insultos y menosprecios entre los todavía pareja. «Vete al cole a que te den educación«, decía uno. «Y tu vete a que te enseñen a hablar, que no tienes ni puta idea«, respondía la otra. «Tú solo sirves para maquillarte y ponerte extensiones. No consiento que una persona que esté conmigo me insulte esa manera», respondía el andaluz. Y ya la conversación llegó al tope de la paciencia de Oriana: «Que te vayas bien a la mierda. Yo de buenas la mejor, tú a mí no me conoces de mala hostia«, decía gritando. «No te tengo ningún miedo».

Iván González asegura no querer tener una relación con Oriana | Foto: Telecinco.es

Tras esto, cada uno se sinceraba con Fani y Christofer por separado dejando claro que este era un punto de inflexión en su relación. «Yo me callo para no llegar a esta situación, pero no me voy a callar más. Una persona así no la quiero para mi vida«, decía el joven. «El problema es que no sabe entablar una conversación porque no tiene los recursos suficientes, entonces huye», le comentaba Marzoli a su amiga: «Por mi parte está todo finalizado, no tengo nada que hablar con él«, sentenciaba.

Ante esta situación, Sonsoles Ónega lo primero que quiso saber durante la gala del domingo 5 de julio era si todavía seguían siendo pareja o, en cambio, todo había llegado a su fin. «Sí que soy novia de Iván«, y añadía: «Lo primero, sé que me pierden las formas, que me desquicio y me posee Satanás. Pero una cosa no quita la otra: yo me escucho gritar así y me da vergüenza ajena, pero que conste que yo tenía razón desde el minuto uno». Unas palabras que no quiso negar Iván González pero si matizar un poco: «Yo en el vídeo digo que tiene la razón porque yo en una prueba me puse muy nervioso. Pero cuando una persona se pone así, gritándome muchas cosas feas, entonces pierde la razón».

Barranco: «Por cualquier cosa te monta un pollo»

De vuelta en plató, la presentadora aprovechó el momento para hablar con Barranco sobre este enfrentamiento en particular y sobre el comportamiento de Oriana en general como amiga de Iván González y también exaffaire de la propia concursante. «Estuve un día con ella. Nos liamos y poco más en ‘Crazy Trip Tailandia’«, le aclaraba a la presentadora. El que fue concursante de ‘Supervivientes 2020’ asegura que tener a la joven al lado es algo difícil de gestionar. «Yo creo que Iván ya se ha cansado», reconoce: «Para cualquier persona en el mundo es difícil procesar el trato de esta persona«.

Iván y Oriana están juntos de nuevo | Foto: Telecinco.es

El ahora colaborador critica también la actitud que suele tener siempre en todos los realities en los que se encuentra, quejándose también siempre de las condiciones en las que se encuentra. «Es una chavala que todo le parece una tortura y, chica, está en el reality viviendo como una Diosa, no está en la obra pico y pala«, y añade. «Lo de Oriana es irreconducible. Por cualquier cosita te monta un pollo».