‘La casa fuerte’: Sonsoles Ónega y Fani Carbajo tienen un encontronazo en directo

El ambiente está caldeado en ‘La casa fuerte’ y cualquier pequeño detalle puede acabar generando un cisma enrome. Lo que nadie esperaba es que incluso esto pudiese ocurrir a muchos kilómetros de distancia y entre la presentadora y una concursante. Pero así fue. Un comentario en tono irónico de Sonsoles Ónega y una interpretación errada por parte de Fani Carbajo dio lugar a uno de los momentos más complicados de la noche.

Durante la semana, la concursante y su pareja, Christofer, recibían extraordinariamente información del exterior. A través de una de las famosas tablets podían leer un mensaje del hijo de Fani en el que les hacía saber que había recibido ya las notas de fin de curso y que había suspendido tres asignaturas: «No os ralléis», decía la mencionada carta.

….pero vamos ,el zasca de Sonsoles y Fani ni lo pilla#LaCasaFuerte4 pic.twitter.com/9ZbIPSviIT ? mary (@maryvarelaGH) June 21, 2020

Ya durante el directo del domingo 21 de junio, Sonsoles Ónega hablaba de esto con los concursantes y les preguntaba si tenían sospechas de cuáles podrían ser esas asignaturas suspensas del pequeño. «Será música, plástica y valores… Pero él se ha esforzado mucho y lo importante es que pase al instituto«, decía la madre muy orgullosa. Tras esto, la presentadora apuntaba las palabras de la discordia: «Precisamente valores…«.

«No tienes ni idea de la educación que doy a mi hijo»

Pero la concursante insistió: «Porque son asignaturas que no están dando en casas». Tras esto, Sonsoles Ónega volvió a apuntillar: «Precisamente…». La pareja de concursantes parecía no entender a que se referiría Ónega e incluso María Jesús Ruiz se lo explicó en el momento, pero sus palabras siguieron si caer bien a Fani y Cristofer. «Sonsóles, no me ha gustado nada porque no tienes ni idea de la educación que doy a mi hijo«, le reprochaba poco después Fani. «Qué digas que ha suspendido valores…», añadía Chrsitofer también muy molesto.

Fani, muy molesta con Sonsoles Ónega | Foto: Telecinco.es

Ante esta situación, la también presentadora de ‘Ya es mediodía’ quería explicar sus palabras: «En ningún momento he querido ofenderte como madre, ni a tu hijo que esun menor. Yo también soy madre. Te pido disculpas y siento que te hayas llevado un disgusto«, les decía una vez que ambos regresaron a la zona de grabación ya que Fani se había apartado al romper a llorar.

«Me he sentido muy mal, me preocupa mucho la educación y sus estudios«, reconocía la concursante. Tras esto, de la presentadora intentó zanjar este complicado momento de la noche volviendo a pedir disculpas por sus palabras y recogiendo de vuelta las críticas que le había hecho la concursante: «Todos tenemos cintura para encajar casi todo, no pasa nada».