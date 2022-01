La colección de Zara que enamorará a Leonor y a la infanta Sofía

La princesa Leonor y la infanta Sofía se han convertido en dos de las royals con más estilo del panorama europeo. A pesar de que en ocasiones comparten prendas e incluso recurren al fondo de armario de la Reina Letizia, la realidad es que cada una de ellas tiene un estilo muy definido y no suelen coincidir. Sin embargo, ambas suelen apostar por firmas comunes como Zara, Mango o Sfera.

Y precisamente Zara acaba de presentar una colección que probablemente conquiste a ambas. Como ocurre cada temporada al empezar las segundas rebajas, Zara ha aprovechado para mostrar algunos avances de su nueva colección. En este caso, la firma de Inditex ha sorprendido con una línea inspirada en las bailarinas que, además, ha sido elaborada en colaboración con el ballet de Nueva York y bajo la dirección artística de la artista italiana Vanessa Beecroft.

Una colección que no solo hará las delicias de Leonor y Sofía, sino también quizás de la propia doña Letizia. Y es que no hay que olvidar que, al igual que la Infanta sorprendió en la última entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias con un look al más puro estilo bailarina de ballet, la Reina también ha apostado en varias ocasiones con estilismos en esta línea, concretamente, en el Día de la Hispanidad, con dos diseños en rosa de Varela, en los años 2019 y 2018.

Una colección muy especial en la que, como era de esperar, los tejidos satinados, el tul, la lycra y las gamas cromáticas del negro, blanco, rosa y nude son los grandes protagonistas. Líneas clásicas y sencillas que se identifican perfectamente con el universo del ballet. Precisamente, tanto Leonor como Sofía han acudido en varias ocasiones a representaciones de ballet en compañía de sus padres o solo de la Reina Letizia, por lo que se tiene constancia de que son aficionadas.

Con las bailarinas del Ballet de Nueva York como modelos de esta especial colección, cada una de las prendas está cargada de toques artísticos. No faltan los monos entallados, los bodies, vestidos con patchwork o las prendas de punto, así como los diseños con silueta corsé y los volúmenes. Especial protagonismo a una falda larga efecto 3D a modo de cancán semitransparente, que tiene todas las papeletas de ser uno de los ‘best sellers’ de la colección. Sin embargo, no hay opciones para todos los gustos.

Por ejemplo, en la gama cromática del negro, la firma ofrece un favorecedor minivestido de tul con tirantes finos y varias capas perfecto para para cualquier salida nocturna. De la misma manera, la colección tiene varias prendas en tejido satinado, que aportan un aire sofisticado a cualquier look. Todas ellas tienen precios que van desde los 20 euros hasta los 60 y estamos seguros de que van a ser todo un éxito de ventas en las próximas semanas. Y es que nunca fue tal fácil convertirse en una bailarina en el asfalto.