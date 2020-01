La complicada maternidad de Norma Duval: «Daba a luz y a la semana estaba trabajando»

Bertín Osborne tuvo la oportunidad de entrevistar a Norma Duval en ‘Mi casa es la tuya’. La exvedette y actriz hizo un repaso por su vida y permitió conocer nuevas caras que el público desconocía. Una de las partes más importantes fue cuando contó cómo tuvo que vivir la maternidad de sus tres hijos por culpa de su exigente trabajo.

Norma Duval explicó en ‘Mi casa es la tuya’ lo complicado que le resultaba tener que compaginar su maternidad con su trabajo. La exvedette se encontraba trabajando en París cuando se quedó embarazada. Ella prefería que sus hijos nacieran y se criaran en España: «Yo trabajé hasta los tres meses y ya me vine. Yo quería que mis hijos nacieran en España, yo quería vivir en España, yo quería darles educación en España. París es una ciudad muy bonita pero no para niños«. Norma Duval ha revelado el importante papel de sus padres y del personal de su casa en la vida de sus hijos: «He tenido la gran suerte de que mis padres me han suplido. Aparte de que he tenido un personal en mi casa buenísimo, he tenido la suerte más grande del mundo. Para mí las personas que trabajan en mi casa son parte de mi vida, parte de mi familia».

Norma Duval en ‘Mi casa es la tuya’/ Foto: Telecinco.es

Norma Duval era la persona de la que dependía la economía de su familia, por tanto tenía que hacer grandes sacrificios para poder mantener la estabilidad: «Yo daba a luz y a la semana estaba trabajando. Estaba bailando embarazada de cinco meses porque si yo me paraba, se paraba la maquinaria. En mi casa si yo dejaba de trabajar no entraba dinero». Incluso, ha revelado cómo se tuvo que poner unas inyecciones por no poder dar el pecho a sus hijos: «Yo a mis hijos ni les he dado pecho ni nada. Yo terminaba de trabajar, daba a luz, me quitaba con inyecciones que no tuviera para dar pecho a mis hijos y a los 15 días yo estaba trabajando». Ante esta ajetreada vida laboral, Bertín Osborne le preguntó a Norma Duval si sus hijos le habían echado en cara el poco tiempo que pasaba con ellos: «Directamente en mi cara no me lo han dicho. Seguramente lo habrán pensado. Pero tengo unos hijos estupendos. Cuando han sido más mayores han ido comprendiendo mejor mi vida».

Norma Duval entrevistada por Bertín Osborne en ‘Mi casa es la tuya’/ Foto: Telecinco.es

La relación de Norma y Marc

Los tres hijos de Norma Duval son fruto de su matrimonio con Marc Ostarcevic. La pareja estuvo junta desde 1983 hasta su separación en el año 2001. La exvedette ha contado en ‘Mi casa es la tuya’ cómo conoció al exjugador de baloncesto: «Yo no quería salir pero salgo esa noche y me encuentro con Marc Ostarcevic. Me dice un amigo: oye ese te está mirando mucho, el moreno ese no quita el ojo de encima. Me doy la vuelta y digo: sí sí está bien el moreno. Y ahí surgió». Norma Duval también ha explicado que Marc Ostarcevic le acompañaba en su viajes lo que fue una época muy buena para ellos: «Marc dejó el deporte, dejó la empresa que tenía en Francia de decoración y ya empezamos a trabajar juntos. Tuvimos una etapa muy fructífera y muy interesante y muy buena«. Aunque una consecuencia fue que tampoco pudo pasar mucho tiempo con sus hijos.