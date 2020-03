La confesión de Belén Esteban durante su aislamiento: «Es la primera vez que he llorado por no ir a trabajar»

Los programas de radio y televisión, tomando todas las precauciones que hay que tomar, continúan en la medida de lo posible con su programación. Entre ellos está ‘Sálvame’. Sin público y muy pendientes de la información de última hora sobre la evolución de la crisis del coronavirus, el programa de las sobremesas de Telecinco continúa cada tarde.

No obstante, algunos de los colaboradores tienen que seguirlo, por obligación, desde sus casas. Ese es el caso de Lydia Lozano, que comenzó a tener ciertos síntomas que no sabía si eran provocados por la alergia primaveral típica de la época por el virus COVID-19, y de Belén Esteban, cuyo problema de diabetes recomienda que no salga de casa.

Belén Esteban, en aislamiento por precaución en su casa / Telecinco.es

Así lo ha contado ella misma en diferentes conexiones telefónicas. Ahora el programa ha conectado con ella vía Skype para saber cómo lleva el no poder salir de casa siendo una persona muy activa y saber qué medidas de precaución está tomando con su marido Miguel Marcos dado que es técnico sanitario: «Miguel en su trabajo le han dado todo lo que tienen que llevar. Ellos están muy concienciados con lo que tienen que hacer. Estoy más preocupada por mi madre, que está en Benidorm y vive sola. Pero nada, aquí, a lo que toca, estar en casa«.

Belén Esteban: «Estoy un poco inquieta»

«Tengo que tener mucho cuidado. No tengo miedo pero sí estoy un poco inquieta«, confesaba Belén Esteban, que también ha comentado lo mucho que echa de menos su rutina diaria, llegando a decir que «es la primera vez en mi vida que he llorado por no ir a trabajar«.

Belén Esteban explicando qué está haciendo durante su aislamiento / Telecinco.es

Asimismo, la colaboradora ha contado que está en contacto diario con su madre, con la que habla varias veces al día, y que está dedicando tanto tiempo libre a disfrutar de su pasión por la lectura y a hacer una profunda limpieza en casa: «Ya he arreglado todos los armarios y ahora los estoy poniendo en orden«.