La confesión de Fani: «Vivo con miedo eterno a que Christofer me deje por otra»

‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ es mucho más que un programa en el que los famosos demuestras sus dotes culinarias y tratan de conquistar el paladar de sus invitados. Durante las cenas de Amador Mohedano, Irene Rosales, Miguel Frigenti y Fani Carbajo se ha hablado más de amor y de relaciones de pareja que de cocina.

Mientras todos cenaban en casa del hermano de Rocío Jurado, este ha confesado que lo pasó tan mal tras su divorcio de Rosa Benito que en alguna que otra ocasión llegó a pensar incluso en el suicidio. Una confesión que dejó muy tocada a Irene Rosales, que confeó que al comienzo de su relación con Kiko Rivera tenía mucho miedo a que le dejara por otra chica por el complejo físico que tenía por su pecho.

Fani y Christofer de vacaciones en Ibiza

Confesiones todas ellas que han hecho derrumbarse a Fani Carbajo. De sobra conocida es su historia con Christofer y todo lo que pasó en ‘La isla de las tentaciones’, algo que tiene marcado a fuego y que no consigue olvidar a pesar de que haya pasado un año y su relación de pareja esté más fuerte que nunca.

Fani: «No me dejan superarlo»

«No me he perdonado a mí misma lo que le hice a Christofer y vivo con un miedo eterno a que él me pueda dejar por otra, me da mucho miedo. Por eso estoy todo el día con él, tengo mucho miedo a que se rompa mi familia…», decía confesando que esa infidelidad que cometió con Rubén en el reality de las tentaciones es algo que nunca podrá superar.

Fani hablando a sus compañeros de Christofer / Telecinco.es

Ahora bien, también considera que el hecho de que se lo recuerden a menudo no ayuda pero que es un hecho que está ahí y ha pasado, y eso no se puede obviar: «No lo supero porque no me dejan superarlo. Pero me lo merezco porque he hecho esto y yo a mí misma me lo digo, ‘si te lo mereces, ¿de qué te quejas?'».