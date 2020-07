La confesión que le hizo Rocío Jurado a Rosa Benito sobre su testamento: «Quería cambiar algo»

Después de la llamada de Gloria Mohedano a ‘Sálvame’ asegurando que en la notaria, cuando se estaba llevando a cabo el reparto de la herencia de Rocío Jurado, pasó algo con su sobrina Rocío Carrasco que hizo saltar por los aires de forma definitiva la unión familiar. Ella no lo quiso contar, pero sí lo hizo Amador Mohedano en ‘Sábado Deluxe’, donde atacó duramente a Fidel Albiac y llegó a asegurar que trataron de engañar a los Mohedano con la herencia de la artista.

El hermano de Rocío Jurado explicó que la albacea había hecho unas tasaciones que eran del todo injustas tanto para él como para su hermana Gloria Mohedano, por lo que decidieron buscar una nueva vía y no firmar en un primer momento la repartición. Algo que habría molestado muchísimo a Rocío Carrasco, que acabó llamando «sinvergüenza» a su tía Gloria Mohedano y rompió relaciones con ellos. Ahora Rosa Benito ha dado un nuevo dato que traerá mucha cola.

Rosa Benito viendo las declaraciones de Amador Mohedano / Telecinco.es

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha contado en dicho programa que ella mantenía largas conversaciones con Rocío Jurado cuando se quedaba a dormir con ella mientras estaba ingresada en Houston. En una de esas conversaciones, Benito ha asegurado que su cuñada le comentó que, aunque había dejado ‘todo atado’ antes de irse de España, a su vuelta quería cambiar algo de su testamento porque consideraba que estaba mal.

«Cuando se va Rocío de aquí el día 18 de septiembre ella ya lo deja todo arreglado. Cuando yo estoy con ella, porque me quedaba con ella muchas noches, y me ponía en su cama y ella me acariciaba la cabeza y me decía ‘he hecho algo mal y cuando vaya a España quiero cambiar algo del testamento’. Cuando yo llego a España lo primero que hago es llamar a Ana (la albacea) para decirle ‘mi cuñada me ha dicho en un comentario por la noche quiero hacer algo que no he hecho bien’. Cuando yo se lo digo ella va y me llama y dice ‘Rosa, no me ha dicho nada, pero bueno, todo el mundo sabe cómo estaba'», ha relatado.

Rosa Benito contando lo que le dijo Rocío Jurado / Telecinco.es

Rosa Benito piensa que la cantante «se arrepintió de que solamente había puesto una albacea y le hubiera gustado poner a otra persona, que además en Houston se estaba hablando y creo que estaba persona, cuando llegue su momento, lo contará». Pero lo que sí ha querido dejar claro es, siguiendo con la historia de su exmarido Amador Mohedano, que las tasaciones no se hicieron de forma correcta: «Ahí nos hicieron una putada y perdón por la frase porque cuando pasa lo que pasa, una finca que está recalificada por 300.000 euros, no lo pueden poner en una valoración de dos millones de euros cuando esa finca, a día de hoy, sigue valiendo lo mismo. Pero es que no es por dinero es porque han abusado de la confianza».

Rosa Benito: «Esto no es por dinero»

Y al ser preguntada por Isabel Rábago, que ha comentado que tanto Rocío Carrasco como su marido Fidel Albiac vieron la entrevista de Amador Mohedano en ‘Sábado Deluxe’, por las razones para sacar a la luz todo esto ahora mismo, la colaboradora ha asegurado que no es por dinero, es por dolor: «Hay personas que están muy dolidas con la actuación que ella ha hecho y esto siempre, después de 14 años, todavía interesa y sale a la luz. Pero no por dinero«.