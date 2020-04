La crisis de amistad de María Patiño con Jorge Javier Vázquez: «No me he sentido bien trabajando contigo»

El hecho de que los famosos permanezcan confinados en sus casas hace que las noticias se reduzcan bastante y en ‘Sálvame’ han tirado de lo que mejor se les da: hacer contenido de ellos mismos. Tanto es así que han comenzado a valorar a sus compañeros con adjetivos como elitista, pelota o clasista, entre otros muchos. Esto comenzó con Terelu Campos, pero siguió con Belén Esteban, Mila Ximénez y han llegado hasta Jorge Javier Vázquez.

Una de las personas que iba a dar las puntuaciones para el presentador era María Patiño y desvelaba una situación que se desconocía hasta el momento. Jorge Javier Vázquez, divertido, le preguntaba: «¿Podría ser que acabásemos cabreados?», a lo que su amiga le respondía: «Estoy casi convencida de que sí». Al presentador le aseguraban por el pinganillo que su compañera estaba muy tierna y ella respondía: «Doy muchas vueltas a la cabeza a muchas situaciones pero ayer me acosté pensando en ti porque sabía a lo que me enfrentaba hoy. Vengo decidida a compartir con España lo que pienso de ti».

María Patiño le cuenta cómo se siente a Jorge Javier Vázquez | Foto: telecinco.es

Las alarmas sobre su amistad saltaban cuando María Patiño confesaba que estaban en crisis o que, al menos, la estaban comenzando: «Si queremos la podemos superar», decía convencida. Tras esto, la colaboradora confesaba cómo se sentía en lo que respecta a su relación con Jorge Javier Vázquez y sorprendía bastante lo que decía: «No me he sentido bien trabajando contigo estos últimos días. He logrado entender el porqué, que te lo diré en privado, y me he liberado de los demonios en mi cabeza», contaba.

Un momento extraño para todo el mundo

Tras esto, el presentador le decía que no hacía falta que le comentara nada en privado, que mejor lo dijera en público y María Patiño no tuvo problemas en decírselo: «Has tenido mucha presión sobre ti mismo y eso hace que lo pagues con la gente con la que tienes más confianza. Esa ha sido mi lectura. Creo que has tenido mucha presión desde que todo esto empezó y que te has puesto un baremo muy alto y has sido muy exigente contigo mismo. Ahora te veo más relajado, más normal, más tú. Jorge a veces tiene un sentido excesivo de la responsabilidad», concluía la colaboradora.

Jorge Javier escucha a María Patiño | Foto: telecinco.es

Después de escuchar estas palabras sin apenas decir nada, Jorge Javier Vázquez le respondía: «Creo que son tiempos raros para todos». María Patiño asentía a esta frase de su compañero y amigo y añadía: «Tú mismo te impones circunstancias y situaciones y te pones de mal humor con las personas con las que tienes confianza», concluía. Después le puntuaba en la lista de adjetivos que tenían en la pizarra y dejaban la situación en el aire.