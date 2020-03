La decepción de Ferre con Barranco tras su nominación en ‘Supervivientes 2020’: «Para mí fue una puñalada»

Dado que ellos no saben que existe otra playa en la que hay nada más y nada menos que todavía seis aventureros que siguen concursando, los ‘Supervivientes 2020’ de la playa de los mortales empiezan a ponerse ciertamente nerviosos porque ven la final del reality cada vez más cerca. Desde el primer momento las nominaciones generaron mucha tensión, pero ahora que solo hay dos nominados y no cuatro la tensión se ha elevado.

Durante la gala del jueves 26 de marzo, del grupo ya unificado salió Fani como nominada. Entonces Barranco, como líder después de ganar la prueba de apnea, decidió nominar a Ferre, algo que le ha dolido mucho al de ‘Super Shore’ y así se lo ha hecho saber.

Barranco dando explicaciones a Ferre / Telecinco.es

«Yo, la verdad, entiendo que te puedas sentir mal por la nominación. Pero también quiero que entiendas que esos cuatro son de la preconvivencia y son mi apoyo de siempre. Es ponerme a mí en una situación jodida. Elena ha sido como una madre. Avilés y Jorge han sido un apoyo. Rocío es innominable«, era la explicación que daba el de ‘MYHYV’ al pedirle Ferre algún tipo de explicación.

Ferre: «Pensaba que estaba antes que otras personas»

No obstante, lo entienda o no, lo cierto es que Ferre no pensó en ningún momento que él fuera el elegido por Barranco, porque consideraba que tenían una unión más fuerte y así se lo hizo saber: «Creía que teníamos un vínculo más especial, pero si esos son tus motivos… Pensaba que estaba antes que otras personas. Me siento muy decepcionado. Creo que hay otra gente que debería pasar por la palestra«.

Ferre mostrando su decepción con Barranco / Telecinco.es

Ya durante la conexión en directo con Jordi González en ‘Conexión Honduras’, Ferre insistió en que está muy dolido con el que tenía por un amigo y un apoyo en el reality: «Me sentí muy decepcionado. Para mí fue una puñalada y no quiero pensar que sea una estrategia. No lo quiero pensar pero se me metió la duda en la cabeza», aseguró.