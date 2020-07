La decepción de Macarena con Iván en ‘La casa fuerte’: «Pensaba que iba a ser mi mayor apoyo»

Desde que se confirmó que su novia Macarena Millán era una de las concursantes de ‘La casa fuerte’, Rafa Mora aseguró estar relativamente tranquilo porque, aunque su novia es novata en lo que a realities se refiere, junto a ella iba a estar su amigo Iván González, en el que confiaba como apoyo. Pero las cosas no han salido como él esperaba…

Algo que acaba de exteriorizar la propia Macarena, confesando que creía que su relación con Iván iba a ser completamente diferente y que incluso siente que convive con una persona desconocida para ella. Un sentimiento que ha querido hablar con el amigo de su novio, con el que ha tenido muchos roces que implicaban a Oriana Marzoli.

Iván explicando su postura a Macarena / Telecinco.es

«Tú no sabes la de movidas que he tenido aquí con Oriana con y sin cámaras diciéndole que si me da a elegir yo me quedo contigo y con mi amigo. Le he dicho que si salimos de aquí juntos vamos a ser vecinos y que por favor se lleve bien contigo porque a mí me apetece estar con mi amigo y su novia», explicana Iván González, dejándole claro lo importante que es para él.

Iván a Macarena: «A mí aquí me tienes»

«Yo la primera semana me sentí sola«, le ha reprochado ella durante una conversación en la que el exsuperviviente ha deseado que no vuelva a sentirse así: «Yo no soy quién para decirte no te juntes con ella o con ella. Puedes hacer lo que te dé la gana pero no digas tampoco que te sientes sola porque cuando lo necesites, para lo que necesites, a mí aquí me tienes«.

Macarena hablando con Iván / Telecinco.es

Una conversación tras la que Macarena Millán ha comentado en su confesionario que considera que Iván González es una persona en el reality y otra completamente diferente en la vida real: «A Iván aquí dentro lo veo muy diferente a como es en la calle porque yo pensaba que iba a ser mi mayor apoyo aquí dentro y he visto que no«.