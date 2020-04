La decepción de Rocío Flores con Ana María Aldón (‘SV 2020’): «Era mi apoyo y me he llevado la hostia más grande»

Rocío Flores atraviesa un momento muy complicado en los Cayos Cochinos. Tras su feliz reencuentro con Ana María Aldón y su terrible reencuentro con Yiya, la hija de Antonio David Flores sufrió un ataque de ansiedad hasta el punto de que llegó a desear irse del programa. Finalmente remontó y decidió seguir luchando, pero lo cierto es que la aventurera está muy dolida por esa inexistente defensa por parte de la mujer de José Ortega Cano.

«Ella no quería ser mi abuelastra ni mi madrastra ni nada y yo le digo que por supuesto que no, pero para mí sí era mi apoyo. Para mí era mi apoyo dentro de la isla y me he llevado la hostia más grande«, decía Flores muy sincera al llegar a la playa después de salir corriendo de la palapa y sin despedirse de Ana María Aldón después de la gala tan tensa que vivió.

Gloria Camila disgustada con Ana María Aldón / Telecinco.es

Y es que la hija de Antonio David Flores no termina de entender cómo puede tener esa actitud, considerando que se han portado mejor con ella muchas otras personas sin conocerla de nada: «Al final me han mostrado mucho más gente de la calle. Me ha dolido, claro que me ha dolido, pero no la voy a juzgar. Pero si no digo lo que pienso no me caracterizo por ser yo. La respeto y la quiero, pero sí me ha dolido».

Gloria Camila: «No entiendo la actitud de Ana María»

Un dolor compartido por su padre y su tía desde plató. Así Antonio David Flores ha insistido en su postura de no «comprender del todo la actitud de Ana. Puedo llegar a entender su situación como concursante. Pero también tiene que entender que Gloria está aquí en plató y al final la puede poner en un aprieto porque la defensa ante ciertas actitudes puede ser complicadas».

Antonio David Flores no entiende a Ana María Aldón / Telecinco.es

Precisamente Gloria Camila, sentada a su lado, ha corroborado que no entiende la actitud de la mujer de su padre Ortega Cano: «La primera vez la medio entendí porque quería hacer su concurso, pero ya las faltas de respecto son constantes y en presencia de Ana. Yo creo que hubiera dicho ‘ya vale, no vas a hablar delante de mí así de Rocío’. No llego a entender por qué Ana actúa así y no da más la cara por Rocío. Una cosa es hacer concursos diferentes y otra es no salirle la vena para decir ‘ya está bien’. Y más viendo cómo le afecta el tema de Yiya.