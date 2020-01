La decepción del Príncipe Guillermo con su hermano Harry de Inglaterra: «Ya no formamos parte del mismo equipo»

La decepción ha sido tremenda en toda la Familia Real Británica, pero especialmente para el Príncipe Guillermo, que no puede comprender qué ha llevado a su hermano Harry de Inglaterra a precipitar de esta manera la estabilidad familiar y de la Corona. El Duque de Cambridge, que se enteró de la decisión de los Sussex al tiempo que el resto de la Familia y al tiempo que se hacía público, solo espera que la pareja recapacite y algún día «regrese».

El segundo en la línea de sucesión a la Corona no quiere levantar habladurías, pero no ha podido evitar comentar con alguno de sus amigos más cercanos cómo se siente tras leer el comunicado en el que el Príncipe Harry y Meghan Markle anunciaban su deseo de dejar de formar parte de la Casa Real Británica, buscando su propia financiación económica independiente y viviendo a caballo entre Reino Unido y Norteamérica.

Los Príncipes Guillermo y Harry en el estreno de ‘Star Wars: Los Últimos Jedi’

The Sunday Times ha podido acceder a algunos de esos confidentes, que no puedes más que manifestar la profunda tristeza que siente el Príncipe Guillermo por el rumbo de vida que está llevando su hermano, el que hace unos años era su otra mitad, su confidente, su todo: «He abrazado a mi hermano toda la vida, pero ya no puedo hacerlo. Somos entes diferentes«, ha expresado manifestando esa separación en todos los sentidos que han vivido.

El Príncipe Guillermo confía en que recapaciten

El Duque de Cambridge siente que los hermanos ya no forman parte del mismo equipo y considera errónea la decisión tomada por Harry de Inglaterra. No obstante, también confía en que su hemano y su cuñada reflexionen en profundidad y vuelven a remar en la misma dirección que el resto de la Familia Real, volviendo a ser un ente sólido y fuerte. Por el momento el lunes 13 de enero comienzan en Sandringham las negociaciones entre los gabinetes de la Reina Isabel, el Príncipe Carlos y el Príncipe Guillermo con el del Príncipe Harry para buscar una solución a su decisión y determinar el papel que jugarán los Duques de Sussex a partir de ahora.