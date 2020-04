La decepcionante primera entrevista de Meghan Markle tras su salida de la Casa Real Británica

Después de que se hablara de la posibilidad de que el Príncipe Harry y Meghan Markle ofrecieran una entrevista a Oprah Winfrey se conoció que la Duquesa de Sussex iba a participar en ‘Good Morning America’ para hablar sobre el documental ‘Elephant’ de Disney+ en el que ha ejercido como narradora.

Las expectativas eran muy altas, por lo que ha sido toda una decepción conocer la intervención de Meghan Markle. De hecho, no fue una entrevista como tal, sino unas declaraciones pregrabadas en verano de 2019, por lo que no se trató de una intervención pública para el programa.

La Duquesa de Sussex, que apostó por un look natural con melena suelta y camisa blanca, comentó que estaba muy agradecida por haber formado parte del documental y habló del amor que siente por los elefantes: «He tenido la suerte de poder tener esa experiencia con los elefantes en su hábitat natural. Cuando pasas tiempos conectándote con ellos y con el resto de la vida salvaje, entiendes realmente que tenemos un papel que desempeñar en su conversación y seguridad», señaló la Duquesa de Sussex.

Duchess Meghan Markle talks about Disneynature film ‘Elephant’ in exclusive 1st look that features an interview with producers from last summer. https://t.co/mzu6P496cg pic.twitter.com/F3eaXQuAne

? Good Morning America (@GMA) April 20, 2020