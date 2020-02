La decisión de Christofer tras ‘La isla de las tentaciones’: ha bloqueado a todos sus compañeros en las RRSS

Christofer entró junto a su pareja de siete años, Fani, al nuevo reality de Telecinco y Cuatro, ‘La isla de las tentaciones’, para acabar con los celos que la madrileña tenía sobre el chileno. Lamentablemente no pudo superarlos porque su pareja se lanzó a los brazos de la tentación haciendo que la estancia del concursante en la isla se convirtiera en una auténtica pesadilla. Christofer encontró en sus compañeros de concurso su mayor apoyo para asumir lo que estaba pasando y hacer que sus días en República Dominicana fuesen más llevaderos.

Pero las cosas son muy distintas seis meses después de que ‘La isla de las tentaciones’ llegase a su fin. Durante su entrevista con Sandra Barneda en ‘El debate final’, confesó que no mantiene relación con ninguno de ellos pero que además no guarda tampoco un buen recuerdo. «Jose es un tema aparte… Esa perfección no existe«, decía respecto a José, que ha sido el único chico que ha tenido éxito con su pareja meses después y ya están planeando la boda. La presentadora también pudo contar con la presencia de Adelina y José que no dudó en defenderse y decir lo que pensaba sobre las palabras que había dicho su compañero: «Eso me dolió porque nosotros lo hemos apoyado mucho y hemos sufrido con él«.

José y Adelina hablando en ‘El debate’ sobre Christofer|Foto: telecinco.es

El novio de Adelina opinó que su compañero en ningún momento ha valorado todo lo que hicieron con él en la isla porque al salir no quiso saber nada de ellos y fue mucho antes de que todos criticasen a Fani por la actitud que había tomado dentro de la isla. «Si hay algo que me identifica es ser buena persona y querer ayudar a los demás. Pero no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado«, dijo tajante sobre la actitud que había tenido Christofer de no haber seguido manteniendo la amistad cuando el reality acabó.

Andreína: «Nos ha bloqueado de todas las RRSS»

Gonzalo es el peor parado de esta situación pues fue el que más lazos creo con su compañero pero las palabras de Christofer hacía él no son nada agradables: «Me ha decepcionado pasado el tiempo porque ha criticado lo que he hecho. Le considero muy buena persona y me hubiese gustado mantener esa relación. Pero si él tiene sus normas, yo las mías, y hay cosas con Fani que no puedo permitir«, le contaba Christofer a la presentadora haciendo referencia a los comentarios que había hecho el exconcursante de ‘GH 14’. «Cuando salimos de la isla hicimos un grupo de Whatsapp para mantener el contacto los cinco y él se salió inmediatamente porque no quería tener ningún tipo de relación», aclaró Gonzalo sobre el tema visiblemente dolido porque como ha dicho en varias ocasiones la amistad es muy importante para él.

‘El debate final de la isla ede las tentaciones’ comenta la situación de Christofer’|Foto: telecinco.es

Adelina cree que Christofer todo se lo ha tomado como un ataque y todo el dolor que han vivido los chicos, especialmente José, al ver lo que sufría su compañero ha pasado factura en su pareja. «La misma sensación que ha tenido el espectador de lo que se ve nosotros lo hemos vivido multiplicado por 10 y parece que ahora se esta tirando por tierra todo ese apoyo que le hemos intentado brindar», insistía José. Andreína también ha querido intervenir y confesar que Christofer les ha bloqueado a todos de las RRSS: «Me ha sorprendido mucho porque todos le dimos un hombro en el que llorar. Ha sido una cachetada que nos ha dado».