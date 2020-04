La decisión de Rocío Flores para evitar más disgustos en ‘SV 2020’: «Estoy al límite y no puedo más»

Rocío Fores considera que ya no puede más y necesita permanecer al margen de ciertas polémicas que incluso le han llevado en un par de ocasiones a tener un ataque de ansiedad. Por ello ha tomado una decisión y así se lo ha querido dejar claro a sus compañeros, especialmente a José Antonio Avilés.

«Para mi salud mental te pido a ti y al otro y al otro que cuando discutáis, discutáis de vuestras cosas. Necesito que la gente deje de hablar de Rocío, no me metáis en medio, ni tú ni Fani ni nadie«, pedía en plena noche tras la trifulca sucedida en la palapa con Yiya, Ana María y Fani.

Rocío dando a conocer la decisión que ha tomado / Telecinco.es

«A mí no me compares con ellos», se apresuró a decir rápidamente el periodista, que considera que él ni tiene absolutamente nada que ver con las otras personas a las que se estaba refiriendo. «No te estoy comparando», explicaba Flores, insistiendo en que le pedía «que no me involucres en vuestras discusiones«.

Rocío: «Voy a hacer mi concurso y al resto que le den»

Asimismo, también ha comentado que se lo estaba diciendo a Avilés porque es con el que está conviviendo, pero que se lo diría al resto de aventureros si tuviera la oportunidad. Pero es que considera que está «al límite» y que no puede «más», además de haber abierto los ojos sobre la actitud de cada uno de ellos.

Rocío Flores no quiere volver a estar en peleas / Telecinco.es

«Ya me ha quedado claro que aquí cada uno hace su concurso, a la octava gala lo he aprendido y no quiero saber nada más de Ana María, ni de la otra, ni de la otra. Voy a hacer mi concurso y pescar, que es lo que quiero hacer, y al resto que le den por culo, así te lo digo», terminaba diciendo para zanjar el tema porque no quería seguir incidiendo en lo mismo.