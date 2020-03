La desesperación de Toñi Moreno al subirse a la báscula: «No he adelgazado ni un gramo»

Unos lo llevan mejor y otros lo llevan peor. A unos les por hacer deporte, a otros por ordenar y recoger hasta lo que ya estaba ordenado, a otros por cocinar… Todo el mundo se está buscando ocupaciones para que las horas pasen más rápido durante el confinamiento que comenzó el sábado 14 de marzo tras decretar el Gobierno de Pedro Sánchez el estado de alarma.

Una situación que para Toñi Moreno se está volviendo realmente complicada. Sola en Madrid con su hija de dos meses, la presentadora de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha confesado en su canal de Mtmad que está durmiendo mal, que está intranquila y que estar encerrada le está generando cierto estado de ansiedad.

Toñi Moreno mostrando lo que marca su báscula / Mtmad.com

A todo eso se le suma el hecho de que no consigue empezar a cumplir con su reto de bajar de peso. Un reto para el que cuenta con la ayuda de profesionales que, ahora, con el estado de alarma sanitaria por el COVID19, están en contacto con ella de forma telemática.

Toñi Moreno: «No he adelgazado ni un gramo, ¡qué desesperación!»

Toñi Moreno se ha subido a la báscula delante de la cámara y ha sido cuando se ha llevado una nueva decepción: «Me peso siempre por la mañana: 70,7. No he adelgazado ni un gramo, ¡qué desesperación! Llevo con el reto una tres semanas y lo peor de todo es que no es que haya adelgazado, es que he engordado 500 gramos. No tengo una explicación científica para eso, he hecho todo lo que me han mandado».

[cimg][img=Toñi Moreno confesando sus caprichos / mtmad.com]https://img.bekia.es/articulos/103000/103318/2.jpg[/img]Toñi Moreno confesando sus caprichos / mtmad.com[/cimg]

Eso es lo que empezaba diciendo, pero lo cierto es que ha terminado confesando que con esto del confinamiento, está haciendo algunas excepciones: «Estoy encerrada en casa con mi hija y no es que me harte de comer pero mi copita de vino me la tomo todas las noches. Bueno, tengo que reconocer que hay cosas que no estoy haciendo bien, el otro día me comí una pedazo de pata de cordero con patatas», decía pensando en lo rica que le supo.