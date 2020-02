La desgarradora entrevista de Christofer en ‘La isla de las tentaciones’:»Quería olvidar a Fani, pero fue imposible»

La entrevista que Christofer realizó en el debate de ‘La isla de las tentaciones’ del 7 de febrero de 2020 ha emocionado a todo el mundo. En esta se pudo ver al concursante totalmente roto, tratando de explicar cómo había vivido su paso por el programa y su llegada a Madrid después de que decidiese abandonar el programa tras la hoguera de confrontación con su expareja.

El concursante reconoció que a pesar de lo mal que lo había pasado, volvería a entrar porque era «el sueño» de Fani, y que por ella lo haría, sin embargo reconocía que los días que había pasado en el reality se convirtieron en una auténtica pesadilla porque él no se esperaba lo que ocurrió, ya que su pareja nunca le había hecho dudar de su relación: «Sabía dónde me metía, pero a la vez estaba tan seguro de mí mismo y de ella… En todo el tiempo que llevábamos juntos no me dio ni pizca de razones para desconfiar«, aseguró.

Christofer en la entrevista| Foto: Telecinco.es

El chileno también ha confesado que no sigue al programa y que prefiere mantenerse al margen de todo lo que se ha dicho: «No he visto el programa, me he querido mantener al margen de todo, de cualquier comentario, de cualquier imagen. Ha sido una experiencia muy difícil, quien más me preocupa es mi familia, mi madre, mi hermana…», confesó el concursante, que además hay que recordar que no tiene redes sociales y que decidió abandonar su trabajo debido a las constantes burlas de la gente por la calle.

Asimismo, el chileno aseguró que aún sigue «amando» a su expareja y que, aunque cuando abandonó la isla, pretendía «olvidarla» se dio cuenta de que no podía: «Me fui de allí muy entero pero al llegar a Madrid me derrumbé. Quería olvidarla a toda costa, no quería saber nada de ella, quería borrar, pero me fue imposible pues… La sigo queriendo«, confesó.

Christofer en la entrevista| Foto: Telecinco.es

Christofer le pidió matrimonio a Fani

En esta entrevista Christofer confesó que le propuso matrimonio a Fani, semanas antes de entrar al programa y que cuando le pidió que se quitara el anillo, para él fue como un acto que simbolizaba el fin de su relación: «Para mi simbolizaba una prueba de amor muy grande», aseguró.