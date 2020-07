La deslealtad de Ferre en ‘La Casa Fuerte’: amenaza con desvelar lo que sabe sobre la relación de Fani y Christofer

Ferre y Fani se conocieron en ‘Supervivientes 2020’. Allí se hicieron muy amigos, de esos que se hacen en los realities y que pueden convertirse en personas muy importantes a las que se les puede contar de todo. O al menos eso creía Fani, porque si pensaba que Ferre era un amigo leal, estaba muy equivocada. Los dos han vuelto a coincidir en ‘La Casa Fuerte’, donde concursan con sus parejas. A pesar de que se llevaban bien, ha habido choques entre ellos que han provocado que Ferre haya amenazado a Fani con contar algo que podría hacer daño a su relación. Después de una discusión entre Fani y Christofer y Ferre y Cristina, Ferre ha saltado de la peor manera.

Ferre y Cristina en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco.es

«No voy a hablar porque te quiero y te respeto«, le soltó Ferre. «A mí no me amenaces. Yo también sé cosas», respondió Fani. «Puedo saber algo que puede poner en peligro la relación. De momento no me quiero meter. Le dije a Fani que ni se le ocurra meterse con mi novia. No le hace sufrir nadie o si no, puedo contar algo«, añadió Ferre. «Hay dos teorías», le dijo Jorge Javier Vázquez. «Suso ha dicho que en ‘Supervivientes 2020’ Fani te pudo haber contado que se enrolló con otro. La otra teoría que maneja Suso es que Fani está bien con Christofer porque le parece un buen padre, pero no está enamorada, que está cómoda», le dijo Jorge Javier Vázquez. Ferre dijo que lo de las deslealtades es falso, pero que lo otro podía ser.

«No quiero contar nada antes de hablar con ella. No es mi amiga del alma. La he conocido en un reality, pero me molestó mucho. A Cristina la protejo yo«, señaló Ferre, a lo que Cristina añadió que ella se protegía sola. «Las cosas que sé prefiero callármelas. No quiero meterme en una relación. Este juego no me está gustando». Por su parte, Cristina señaló: «Fani se casa porque le hará ilusión. A veces no puede hablar más de la cuenta y sueltas comentarios que se entera toda la casa. Creo que se le ha ido un poco la boca con comentarios. Se enfada con Christofer y dice comentarios que no tocan».

Ferre y Christofer hablando con Jorge Javier Vázquez en ‘La Casa Fuerte’ | Foto: Telecinco

«Aunque no sea mi amiga del alma, que la he conocido en ‘Supervivientes’, no soy quién para meterme en una relación, pero que no me toque lo mío porque lo diré. Si me dice algo se puede liar. Yo no traiciono, pero que no me haga daño o le haga daño a ella«, comentó Ferre.

Fani y Christofer no quieren saber nada

«Fani, que yo recuerde no le he contado ningún secreto íntimo», manifestó Fani. «A lo mejor te molestaría si lo digo, Christofer», le espetó Ferre. Al final, tal y como han dejado ver tanto Ferre como otros concursantes que buscan foco, como Labrador, dejaron entrever que se trata de comentarios que ha ido diciendo Fani cuando se ha enfadado con Christofer. Eso sí, Fani ha dejado claro que cuando se enfada dice muchas barbaridades que no piensa, mientras que Christofer no quiere saber nada del tema. Parece que en la pareja no hay problema alguna aunque sus compañeros quieran causarlos.