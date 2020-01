La discusión entre Gianmarco y Adara que la deja destrozada: «Te agarras a lo que sea para no arreglarlo»

El reencuentro entre Gianmarco y Adara no está siendo nada fácil. Los concursantes no han parado de reprocharse cosas desde que comenzó ‘El tiempo del descuento’ dejando su relación casi irrecuperable. Ambos han vuelto a discutir dentro de la casa, sin llegar a entenderse en ningún momento, y dejando a Adara destrozada.

Gianmarco hablando con Adara en ‘El tiempo del descuento’/ Foto: Telecinco.es

Gianmarco y Adara han tenido una dura discusión en una de las habitaciones de la casa. Ambos concursantes se encontraban sentados en la cama cuando han empezado las acusaciones. Adara se ha mostrado muy molesta con los numerosos reproches de Gianmarco, quien le había dicho previamente: «Vas a tus cosas, con cosas que no me gustaron y tienes una forma de pensar diferente a la mía«. Ante estas palabras, la concursante ha querido recordarle lo que pasó durante su paso por la casa de ‘GH VIP 7’: «Te dije en el confe que no dudaras de mí y lo único que he recibido cuando he salido han sido exigencias, que me decidiera ya de lo que iba a hacer… Dije en la revista que mis sentimientos hacia ti no habían cambiado, ¿qué más necesitabas?»

Adara: «Te interesa no arreglarlo»

Sin embargo, hay algo que le sigue doliendo a Gianmarco a pesar del paso del tiempo y que le hace dudar de los sentimientos de Adara: «¿No voy a dudar cuando tú te besas con Hugo?» La concursante le ha recordado al italiano que ellos también se besaron y que eso debería valer de algo: «Para ti te vale el beso de Hugo y no el beso de después contigo», y añadió: «Si es que es la misma conversación continuamente, yo ya pienso que te interesa agarrarte a lo que sea para no arreglarlo. Te quedas con lo que te beneficia para no arreglar las cosas». Gianmarco ha negado este comentario de Adara y ha asegurado que ella tampoco quiere solucionar las cosas.

Adara llorando tras su discusión con Gianmarco en ‘El tiempo del descuento’/ Foto: Telecinco.es

Adara también ha recordado a Gianmarco que él nunca le ha pedido perdón, a excepción de por grabar la llamada entre ellos, cuando ella si le ha pedido disculpas a él. Después de volver a entrar en un bucle de reproches en el que ninguno lograba entender al otro, el italiano ha optado por abandonar la habitación dejando a la concursante sola. En ese momento Adara no ha podido contener las lágrimas y ha empezado a llorar desconsoladamente en su cama.