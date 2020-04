La divertida videollamada del Príncipe Guillermo y Kate Middleton a una escuela durante el confinamiento

Pese a que en muchos puntos del mundo el confinamiento consiste en salir de casa lo mínimo posible, lo que conlleva que muchas escuelas se hayan cerrado, en Reino Unido algunas siguen abiertas para atender a los hijos de los trabajadores que están en primera línea, ya sean sanitarios o de cuerpos de seguridad.

Mientras tanto, y como muchas otras personas, los Duques de Cambridge están trabajando desde casa, y ahora han querido tener un gesto muy especial con todos esos niños y profesores que continúan con su día a día. A través y gracias a la tecnología han hecho una videollamada a la Academia Primaria Casterton, y fue en este vídeo en el que agradecieron el trabajo y dedicación.

Ha sido la cuenta oficial de Twitter del Palacio de Kensington la que ha compartido este encuentro virtual en tiempos de coronavirus, un encuentro que a pesar de la distancia ha sido muy especial. Kate Middleton ha enviado un mensaje de agradecimiento, diciendo: «Bien hecho. Debe ser un gran alivio para todos los padres, que son trabajadores clave, saber que sus hijos tienen una estructura, un lugar seguro ahí fuera para mantener la normalidad, así que solo puedo felicitarles«. Por su parte, el Príncipe Guillermo dijo: «Solo queremos agradecerles a todos ustedes el buen trabajo hecho para que todo funcione. Por favor, transmitan nuestros mensajes de apoyo a todo el personal y los voluntarios, estáis haciendo un gran trabajo».

Y fue en este vídeo en el que no paró de haber risas en el que los Duques de Cambridge vieron sombreros, conejos, galletas, o unas orejitas de Pascua, y otros niños incluso dibujaron a sus padres para contar por qué están orgullosos de ellos. Un alumno les contó que su padre era empacador en una panadería, a lo que el Príncipe Guillermo respondió: «Ese es un trabajo muy importante también, mantenernos a todos bien alimentados». Y recibieron una invitación muy especial, puesto que los niños les han invitado a ir cuando acabe el confinamiento.

Teachers across the UK are dedicating their time to keeping schools open for the children of key workers and vulnerable children.

The Duke and Duchess of Cambridge called teachers and school staff at Casterton Primary Academy to thank them for their hard work and dedication. pic.twitter.com/2h9N66O4EP

? Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 8, 2020