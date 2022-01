La drástica decisión de la reina Isabel que afecta al Príncipe Andrés

La Familia Real británica no levanta cabeza. Esta vez no es el príncipe Harry o Meghan Markle los que se encuentran en el ojo del huracán como ha ocurrido meses atras, sino el duque de York, ya que está en una posición que no le beneficia debido a que se ha visto envuelto en un escándalo por presuntos abusos sexuales a una mujer norteamericana. Debido a este acontecimiento que pone el punto de mira a la monarquía inglesa, la reina Isabel II ha tomado una importante decisión tan solo unas horas después de que se diera a conocer un nuevo dato sober el juicio que tiene pendiente su hijo.

Buckingham Palace have released a statement to confirm that Prince Andrew will no longer hold military affiliations or royal patronages. #PrinceAndrew pic.twitter.com/Va4lxiF9vg — The Royal Butler (@TheRoyalButler) January 13, 2022

A golpe de comunicado la monarca ha emitido un comunicado en el que detalla la determinación que afecta de manera directa al príncipe Andrés. «Con la aprobación y el acuerdo de la reina, las afiliaciones militares y los patrocinios reales del duque de york han sido devueltos a la reina.

el duque de york seguirá sin desempeñar ninguna función pública y defiende este caso como ciudadano particular», reza el escrito que ya circula a través de las redes oficiales de la Casa Real británica.

Esta noticia ha salido a la luz un día después de que se conociera que el duque de York sí irá a juicio finalmente por no llegar a un acuerdo con la demandante, Virginia Giuffre por presuntos abusos sexuales. La mujer de 38 años asegura que fue forzada para mantener relaciones sexuales con él cuando ella era menor de edad y tan solo tenía 17 años. Esta polémica tiene relación con la red de tráfico humano del financiero y pederasta Jeffrey Epstein y su madame Ghislaine Maxwell.

El pasado miércoles 12 de enero un juez de Nueva York rechazó los argumentos del Duque con los que solicitaba archivar la demanda que le interpuso la presunta víctima que lo acusa. Debido a esta decisión, el casi sí irá a juicio, por lo que el hermano del príncipe Carlos tendrá que rendir cuentas con la Justicia para poder demostrar la inocencia que tanto defiende. El magistrado no ha aceptado la defensa del duque de York, en la que explicaba entre otras cosas, que un acuerdo económico con la demandante, Virginia Giuffre, que se alcanzó en 2009 con Jeffrey Epstein -fallecido el 10 de agosto de 2019- , protegía también al príncipe.

La pasada semana se celebró una vista oral en la que los abogados del Príncipe defendieron dicho pacto, por el que Giuffre recibió medio millón de dólares y por el que blindaba a Andrés ante la Justicia al cubrir a otros «potenciales acusados» en la presunta trama de tráfico sexual de menores liderada por Epstein.