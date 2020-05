La emoción de Antonio Orozco al hablar de su hijo Jan: «Ha venido a este mundo a rescatarme a mí»

El confinamiento está afectando a todo el mundo y los artistas se están viendo obligados a modificar sus lanzamientos de canciones y de nuevos trabajos para poder hacerlo cuando todo vuelva a la normalidad. Este es el caso de Antonio Orozco, quien lanzó su canción ‘Hoy’ tras más de cuatro años sin sacar canción, y ahora tiene entre manos el que será su próximo álbum.

El artista ha hablado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y ha explicado que no han sido tiempos fáciles para él. Hay que recordar que la madre de su hijo, Susana Prat, falleció el pasado año 2017 tras varios años luchando contra una enfermedad. Esto supuso un duro golpe para Orozco, que tuvo que estar al lado de su hijo Jan más que nunca para superar esta situación juntos y con fuerza.

[embedded content]

Al hablar de su próximo trabajo, Antonio Orozco se confesaba: «Quien me conoce sabe que estos últimos años han sido complicados para mí. Tengo que decir que estos últimos cuatro años no han sido fáciles. Han sido un poco complicados para mí. Uno siempre tiene que tratar de sacar de las peores posiciones lo mejor. He tenido que aprender y reinventarme porque me ha tocado vivir situaciones complicadas», relataba. Respecto al álbum, se mostraba muy orgulloso: «Creo que está bien concentrado, enfocado y puedo decir que hemos trabajado más y mejor que nunca por construir el álbum más importante de toda mi carrera». Además, también cabe destacar, como hizo Pablo Motos, que Antonio Orozco ha sufrido un cambio físico llamativo, adelgazando mucho y volviendo a ser el de hace años.

Un niño que le da luz

Si por algo ha conseguido salir adelante Antonio Orozco y más reforzado que nunca ha sido por su hijo Jan. El pequeño se ha convertido en una estrella en las redes sociales y ha sacado el lado artista de su padre, puesto que toca varios instrumentos. El artista no puede evitar emocionarse cuando habla de su hijo, quien es su pilar fundamental: «Mi niño es la razón de ser. Si tuviese que buscar un sinónimo sería el aire. El niño tiene todo lo de su madre, la belleza de su madre, la inteligencia de su madre. Ha venido a este mundo a rescatarme a mí y espero que a muchas personas. Es un ángel».

Antonio Orozco en ‘El Hormiguero’ | Foto: antena3.com

Además, Orozco ha asegurado que el confinamiento les ha servido para conocerse más: «Durante todo este tiempo ha sido mi mejor amigo, mi mejor compañía. Me emociono al decirlo porque el confinamiento, que ha sido una tragedia para todos, hemos encontrado un espacio donde reunirnos. Ha sido muy emocionante entender cosas que no entendía. Nos pasamos toda la vida trabajando para disponer de un minuto con nuestros hijos y ahora que tenemos todo el tiempo del mundo nos hemos pasado la mayor parte del tiempo pensando en el trabajo. Nos olvidamos de disfrutar el momento, que es donde está la esperanza», concluía emocionando hasta al presentador. Por último, el pequeño Jan se asomaba a la pantalla y charlaba con Pablo Motos sonriente.