La emoción de Sonsoles Ónega al escuchar las palabras de su padre

Sonsoles Ónega está viviendo un momento muy dulce de su vida. Este lunes arrancaba su nuevo proyecto, Ya son las 8, espacio en el que trata los temas más actuales de la crónica social de nuestro país, así como de la actualidad. Ya durante su debut en el citado formato, Ónega recibió una gran sorpresa por parte de Ana Rosa Quintana, quien se ha retirado temporalmente de los medios de comunicación tras anunciar que padece cáncer de mama. En el momento en el que se reencontraron, ambas periodistas se fundieron en un cálido abrazo y Sonsoles no pudo contener las lágrimas.

Tan solo unas horas después, la autora de Mil besos prohibidos ha protagonizado un momento de lo más especial en pleno directo. Su padre, Fernando Ónega se ha desplazado hasta el Teatro Coliseum de Barcelona donde ha recibido el premio Ondas gracias a su larga treayectoria como periodista. Durante la emisión del segundo programa padre e hija han podido entablar una emotiva conversación.

«Tengo la satisfacción de recogerlo, es el reconocimiento al trabajo durante muchos años. Quiero ser modesto, pero es un premio que me he ganado a pulso. Pasando por casi todas las cadenas de radio, dirigiendo y trabajando que es lo único que podemos hacer los periodistas, que es currar», ha dicho Fernando. Eso no ha sido todo porque también ha querido mandar un mensaje a su hija que escuchaba atentamente desde el plató. “En el estreno de Ya son las 8 he visto a mi hija. La he visto segura y con grandes reflejos. Hará un buen programa. Ese es mi gran deseo”, ha dicho el galardonado.

Por su parte, una Sonsoles muy emocionada ha querido expresar el orgullo que siente por su progenitor. «Lo que me ha enseñado es a ser honesto con uno mismo y con la información que das. Si lo eres, al final el espectador lo acaba reconociendo. Y además, el no querer ir un paso más rápido que el resto porque el que llega más rápido no llega más lejos», ha dicho emocionada la presentadora.

«Me quedo con lo que me dijo en la estricta intimidad… Él dice que quiere ser modesto y seré modesta. Se lo ha currado, era de esos padres que nunca ves y que reconoces cuando eres mayor. Y dices ‘cómo se lo ha currado’. Hay que echar peonadas largas para que te den el Ondas y ser honesto con uno mismo y con la información que das», ha añadido Sonsoles Ónega.

Tampoco han faltado las anécdotas en esta conexión y Fernando ha revelado que a Sonsoles lo que es el baile no es que se le de muy bien. «Respecto al baile, le doy un aprobadito justito, pero en todo caso está muy por encima de su padre», ha dicho con mucho sentido del humor.