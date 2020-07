La emotiva despedida de Clemente Lequio a su hermano Álex desde Miami el día de su funeral

Al igual que ha hecho Ana Obregón o su prima Celia, Clemente Lequio también ha empleado las redes sociales para compartir preciosos recuerdos y para dedicar tiernos y emotivos mensajes tras la muerte de Álex Lequio. Ahora ha empleado esa misma red social para lamentar no haber podido estar en el funeral celebrado en Madrid.

Junto a una foto de cuando los hermanos eran pequeños con su padre Alessandro Lequio, el hijo de Antonia Dell’Atte ha publicado un mensaje con unas preciosas palabras para su hermano, pero también enviando ánimos tanto a su padre como a Ana Obregón, su novia Carolina Monje y el resto de sus amigos y familiares.

«Me llena de tristeza no poder estar presente para este homenaje que todos tus seres queridos te han querido organizar en tu honor. Te quería escribir algunas palabras, no solo para hacerte llegar mi amor, sino también para intentar dar un mensaje positivo hacia todos aquellos que como tu madre, nuestro padre, tus parientes, tu novia, tus amigos y todas las personas que están destrozadas por el hecho que ya no estás aquí físicamente con nosotros», ha empezado escribiendo.

Desde que su corazón dejó de latir el 13 de mayo, Álex Lequio se ha convertido en ‘el ángel’ de todo ellos, algo que también ha querido reflejar Clemente Lequio en la canción que le ha dedicado a su hermano: «Decir que eres nuestro ángel y que nos estás protegiendo es reductivo. Tú estás con nosotros, en nuestra mentes y en nuestros corazones. Estás en este momento en Madrid y al mismo tiempo conmigo en Miami o en cualquier otro lugar del mundo para estar con quien quieras, para reírte con nosotros o para intentar animar los que tanto te han llorado y aun te están llorando».

Clemente: «Espero que podamos aprender lo que nos has enseñado»

Un mensaje en el que ha querido resaltar una vez más la fuerza y el coraje con el que luchó contra el cáncer desde que le fue diagnosticado hasta el día de su fallecimiento: «No dejaste este mundo de manera discreta sino dando un rugido como un auténtico león para entregar tu gran mensaje de valentía, coraje, amor y esperanza y esto, querido Aless, vale más de cualquier hazaña que todos nosotros comunes seres mortales en esta tierra hayamos cumplido o intentemos cumplir. Ahora espero que todos podamos aprender de lo que nos has enseñado para amarnos y disfrutar de los pequeños, simples y irrepetibles instantes que nos da la vida. Al final, sea lo que sea, sé que estarás junto a todos nosotros«.