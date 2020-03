La emotiva foto con la que Ezequiel Garay agradece a Tamara Gorro su amor desde la distancia: «Siempre conmigo»

Ezequiel Garay, futbolista del Valencia, se ha convertido en uno de los tantos rostros conocidos que ha dado positivo por coronavirus, y desde que lo supo ha permanecido aislado en su casa de Valencia a la espera de estar completamente recuperado. Esta situación complicada se suma a otras que había vivido recientemente, como una operación de urgencia por una lesión de la que aún se recupera o el ingreso de su hijo Antonio, aunque quedó en un susto.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay en el desfile del Orgullo 2019

En estos momentos tan delicados está contando con el apoyo incondicional de Tamara Gorro, su mujer, y por eso le ha querido enviar un mensaje muy especial junto a una foto en la enseña cómo se mantiene aislado. «Ella siempre conmigo, pase lo que pase… Te amo mucho mi amor. GRACIAS«, ha querido decirle. Por el momento el jugador no podrá mantener contacto físico con su familia hasta que la enfermedad remita, sin embargo, está intentando ser fuerte.

Ezequiel Garay recibe el amor e Tamara Gorro en la distancia/ Foto: Instagram

Y fue él mismo el que lo anució a través de la redes sociales, aunque siempre positivo, diciendo: «Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado«. También ella publicó la misma foto para dedicarle un mensaje, y del mismo modo ha demostrado su positivismo, diciendo: «JUNTOS EN LA DISTANCIA (Eze lleva mascarilla por recomendación médica)».

Por otro lado, y teniendo en cuenta que tienen contacto directo, Tamara Gorro ha asumido que ella también estará contagiada, sin embargo, no se hará la prueba como ella misma ha hecho saber, diciendo: «No me voy a volver loca pidiendo la prueba, estoy bien, no hay que colapsar el sistema y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan».

Confinados en su casa

Mientras tanto y como la mayoría de los habitantes de España, están respetando el confinamiento en su hogar a la espera de que todo esto pase. Y Gorro continúa muy activa en las redes scoiales, enseñando la realidad de su situación como ha hecho en cada momento complicado de su vida.