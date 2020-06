La emotiva llamada de Marta López a Kiko Matamoros en ‘Viva la vida’: «Eres un padrazo»

Aunque no es muy amigo de abrir su corazón y emocionarse en televisión, Kiko Matamoros ha dejado eso a un lado para subirse a ‘La escalera de las emociones’ de ‘Viva la vida’, donde ha hablado de su faceta como padre, de su matrimonio con Makoke aunque sin refererise a ella directamente y ha recibido la llamada en directo de su novia Marta López, algo que no se esperaba.

Después de escuchar cómo el colaborador aseguraba que, por primera vez en su vida, tenía «una relación honesta» y que había decidido «construir la casa desde los cimientos, contando cómo soy, con mis virtudes y mis defectos», su novia decidió entrar en directo en el programa para dedicarle unas preciosas palabras.

Kiko Matamoros escuchando a Marta López / Telecinco.es

«Quiero decir que te quiero mucho, que sabes que es mutuo. No he llamado para hablar mal de nadie, solo quiero hablar bien de ti. Quiero decir que tus hijos te adoran y lo sabes tú y lo sé yo. Tienes que dejar de machacarte por lo ocurrido años atrás. Eres un padrazo porque un padrazo se procupa a diario por sus hijos y se esfuerza por que todo vaya bien», aseguró provocando la emoción en Matamoros.

Así, le ha pedido que se olvide de una vez de lo ocurrido con sus hijos en el pasado y se centre en que en la actualidad está todo arreglado: «A lo mejor en el pasado no lo hiciste pero ahora lo haces. No puedo estar más feliz contigo. Sabes que lo primero es que estés bien con tus hijos. Aprendo contigo cada día y creo que en algunas cosas tú conmigo también. Le pese a quien le pese, te amo con locura. Tienes un corazón enorme».

Kiko Matamoros escuchando la llamda de su novia Marta / Telecinco.es

Ya sentado junto a sus compañeros, Kiko Matamoros ha explicado que actualmente escribe a diario a sus hijos para interesarse por ellos, algo a lo que ha contribuido mucho su pareja: «Todo eso me lo ha hecho ver ella. Yo tenía la necesidad porque esa poca comunicación me hacía daño, pero también me costaba dar el paso. Y me hizo ver que era un grandísimo error y que, por lo menos, lo intentara y ellos decidieran el futuro de la relación, pero que no lo dejara porque iba a ser una carga por toda la vida».