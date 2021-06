La entrevista a Kiko Rivera en Viernes Deluxe: Demanda a Agustín Pantoja y la pelea con su prima Anabel

Fue el pasado mes de octubre cuando Kiko Rivera acudió a ‘Sábado Deluxe’ para realizar una entrevista que, si en un primer momento parecía ser rutinaria, terminó por convertirse en el principio del fin. Tras la misma, la relación con su madre se quebró hasta tal punto que a día de hoy siguen sin hablarse. Este viernes 11 de junio, vuelve a ponerse frente las cámaras. Una vez más acompañado de Jorge Javier Vázquez.

«Pues nada», dice antes de irse de plató, del que los colaboradores le despiden con un aplauso.

Antes de irse, Kiko Rivera dice que solo le pide a su prima que la escuche. «Escúchame, por favor».

«Te necesito más que en mi puñetera vida. Mi madre no está, mi tío no está… ¡Te necesito! ¿Y te molestas porque te he dicho que estás montado el espectáculo cuando es verdad? No me digas que te he atacado porque no es cierto. He dicho delante de toda España que la necesito y se ha quedado con que le he dicho que ha montado el espectáculo».

«Las cosas son un poquito más serias y es que a alguien de mi familia no le da la gana escucharme». «No me miraba a la cara, yo estaba buscando la complicidad de sus ojos, que sintiese desde mi mirada la tristeza que tengo en mi puto corazón. Pero no se da cuenta porque solo está pensando ella».

Lydia Lozano ha hablado con Anabel durante la pausa, y le intenta transmitir a Kiko lo que ella ha entendido. El dj, muy tenso, no termina de entender la actitud de su prima

Fin de la pausa publicitaria.

De nuevo en plató, Kiko se queja de que es él siempre el que tiene que entender a todo el mundo. «pero yo también tengo mi corazón. Hace mucho tiempo dejé de pensar en el ‘yo’. Y para una vez que estoy pidiendo que me escuche… ¡No está! Ella ha dado sus razones, que cree las correctas, y ahí empieza el conflicto porque creo que no son correctas y me parece injusto. Sin ser ella el problema directo está siempre ‘y yo, y yo’. No puedo más».

«Solo te he pedido que te necesito y quiero que me escuches. ¿Qué no quieres hacerlo? ¿Qué me parece injusto? Sí», insiste Kiko, que dice que la sigue queriendo. «Deja de pensar en ti un segundo, Anabel, te voy a seguir queriendo, espero que jamás te veas en la situación en la que estoy yo ahora. Por si algún día te sientes tan sola como yo porque mi prima no quiere escucharme, me entenderás. Te he dicho delante de toda España que lo único que necesito es a mi prima». Le da un beso y se marcha : «ahora depende de ti».

«Kiko, te juro por mi madre que he venido por mi madre. Me han dicho que fuera a darte un beso. No he venido a ser juzgada», sigue Pantoja.

Kiko Rivera, que dice que no va a volver al Deluxe, sale del plató para hablar con Anabel. «¿De verdad no vas a entrar a darme un abrazo? Vamos a tener la fiesta en paz, ¿no?», le dice. Anabel: «en la publicidad tú me has dicho, ‘vaya la que me has liado’, y yo no te he liado nada».

«Me da vergüenza haber discutido con mi primo en televisión. Me siento patética, ridícula», afirma Anabel.

Dice que no quiere decir adiós a su primo. «La culpable he sido yo por venir», continúa emocionada, reconociendo que ella también la necesita. «Pero lo que ha pasado no me gusta nada».

Jorge Javier Vázquez invita a Anabel a regresar a plató para pedirle que vuelva ante las cámaras para despedirse de su primo Kiko.

Cuenta Cristina Soria que durante al publicidad Anabel ha llorado porque no le gusta estar en esta situación.

“Tengo a mi mujer y a mis hijos. Pero no tengo a nadie de mi familia”, dice emocionado.

Kiko cree que Anabel no entiende lo que está viviendo. «Yo saco valor y fuerzas de tirar para adelante. Mi prima lo que ha hecho hoy aquí no mola. No me ha gustado que haya dicho que ha venido obligada, me parece una respuesta de echar el balón fuera. ¡Da la cara!».

Al parecer, se ha producido un momento muy tenso durante la publicidad.

Fin de la pausa publicitaria. Anabel Pantoja ya no está en plató.

«Lo mejor que tiene el ser humano es la capacidad de perdonar», le dice Rivera, que le pide a su prima que le mira a la cara mientras le habla.

Los primos vuelven a discutir subiendo en tono de voz. «Anabel, no me cuentas historias», le dice y es que le reprocha que se haya «reído de mí delante de mis narices».

Cristina Soria analiza cómo ha sido y cómo es la relación entre Anabel Pantoja y su primo Kiko.

Kiko Matamoros se mete en la discusión y Anabel acaba diciéndole que es un «pig», cerdo en inglés. Kiko Rivera está sorprendido por lo que ha pasado. «Estoy alucinando con el espectáculo que se está montado aquí con mi prima».

Siguen discutiendo sobre la situación, pues Anabel insiste en que le han obligado a sentarse en plató cuando ella quería ir más tarde y ver a Kiko desde casa.

Tras la insistencia de su primo, vuelve a sentarse en el plató. “¡Ya basta tía!”, le reprocha Kiko

Anabel Pantoja: «No quería estar aquí porque sabía que iba a pasar esto. Lo he evitado seis meses. No he querido hablar del tema por respeto a ambas partes. Yo no tengo la culpa, creo que no debería ser la diana».

Anabel no quiere volver a sentarse en el plató. Kiko Rivera está muy afectado. «Mi paciencia también tiene un límite», asevera. «Ya te he dicho que estoy pasando por el peor momento de mi vida. Anabel, desde el corazón, si te quieres ir, vete. Pero no digas que te han obligado. Si te has sentado aquí es porque tú has querido». Ella dice que no, que le han obligado.

Se marcha muy disgustada: “Yo no quiero ningún puto problema”, dice muy enfadada. “Por eso me tenía que haber quedado en casa”. Kiko Rivera no acaba de creérselo, «yo alucino», afirma.

Anabel Pantoja, muy enfadada, se pone de pie para decir que no quiere hablar del tema y que si lo hace será tras las cámaras.

«Prima, por Dios… Este es tu trabajo. Yo vengo cuando tengo que venir, pero no trabajo aquí. Aquí eres tú la que trabaja aquí». «Este no es mi trabajo», insiste, que dice que solo está en plató para hablar de ‘Supervivientes’. «Voy a coger e irme porque no estoy obligada a estar aquí, pero han puesto el coche y me han puesto micrófono. «Sí, me han obligado», afirma. «Pues no la obliguéis, por favor», dice Kiko entre risas.

Anabel Pantoja insiste en que no ha ido a ‘Deluxe’ para esto, «¿entonces qué coño haces aquí?», le dice su primo. «Yo dije que no quería aparecer aquí para que no pasara esto», dice enfadada la joven.

Rafa Mora: «No entiendo la frialdad de Anabel frente a una situación así». Anabel Pantoja piden los colaboradores paren de opinar sobre ella, «¿A qué coño he venido yo? ¡No me toquéis!». Lydia Lozano le dice que es incapaz de pronunciarse mientras ella la mira con hastío.

Jorge Javier: «Creo que tu prima tiene miedo de encontrarse con una mujer que ella no es quien ella cree. Duro enfrentarse una realidad a la que no quiere enfrentarse. Pero también entiendo a Kiko».

«Hasta hace un año he estado ahí para todo», le sentencia Anabel Pantoja. Kiko no se queda conforme.

«Te lo jura por lo que tú más quieras», le dice Anabel a su primo. «Si tu ahora me dices ‘primo, te quiero y estoy contigo’, ¿qué pasa?’. No estás a la altura. Lo entiendo y quizá en tu postura igual lo entendería, pero desde mi punto de vista es que una de las partes más importantes no me da su apoyo, no me escucha, está en medio y no porque mires por tu tía o tu primo, miras por ti. Eso es lo que voy a seguir haciendo yo. Solo mirar por mi». Responde: «yo te he dicho que debes mirar por ti y por el futuro de tu familia. Jamás te he dicho ‘egoísta’.

Anabel jura por su madre que su madre no le ha preguntado por la comunión de su nieto. «No he hablado de temas referentes a ti. La he visto tres veces y hemos hablado de cosas sanas porque no quiero estar en medio».

«Soy tibia cobarde y lo quieras, pero no me voy a pronunciar. Y aunque no creas que me importa, me importas mucho. Yo tengo nada más dos personas en mi vida. Y con esas personas me desahogo y lo paso mal porque no sé si te vas a enfadar conmigo».

Ella le reprocha que la última vez que fue a verle no le enseñó nada. «Si me lo enseñas, va a pasar algo que yo no quiero que pase», dice Pantoja. «Es el problema que te ha pasado a ti, pero yo no puedo… Me dices ahora que no te quiero y no te estoy apoyando». Kiko Responde: «no, yo te digo que si lo lees y no sientes nada… «. Anabel contundente dice que no va a dejar de lado a la otra parte.

Anabel Pantoja, acorralada, finalmente dice que sí que le escuchará, pero lo hará fuera. «No voy a hacerlo delante de toda España. No quiero participar en esto porque es doloroso para mí, tanto por ti como por la otra parte. No voy a entrar en un problema entre madre e hijo porque tu no entrarías…». Kiko se ofende porque dice que se ha puesto muchas veces de su lado.

«No vale que me digas que lo siento porque estás siendo egoísta», dice Kiko. Ella le reprocha que él también ha sido egoísta, pero la sevillana no le quiere poner un ejemplo. «Yo no he venido aquí a esto, he venido a hablar de ‘Supervivientes’», le dice.

«Entiende cómo me puedo sentir yo de que mi hermana, porque tu lo eres para mí, no me quiere escuchar porque le duele la situación. Pero la vida a veces te tiene que doler. Me ha tocado vivirlo y te puede tocar a ti. Que no se lo deseo a nadie, pero necesitarás de los tuyos y si alguien que tú no necesitas no estás, tendrás un sufrimiento doble».

Kiko sigue muy emocionado: «Necesito desahogarme conmigo y con mi hermana. Porque sois los míos y tú no estás». Ella le propone que le llame por teléfono. «Pero necesito que sea de verdad», responde Kiko. Anabel insiste en que él no la entiende a ella. «Estoy jodida por la situación que ha pasado y porque se haya roto todo».

«En mi cara no te rías», le dice el hijo de Paquirri tras verla sonreír. «Es algo muy serio. No quiero tener un problema contigo. Estoy en el puto peor momento de mi vida, no sabes ni cómo me siento porque tampoco me has preguntado».

«Yo te voy a enseñar. Si lo quieres ver está a tu disposición. No te digo que dejes de hablar a tu tía. Pero que lo sepas, porque si me lo hace a mí se lo puede hacer a cualquiera. Y sé que no vas a venir», afirma Kiko. Le dice que si lo viera y no sintiera nada significaría que no le quiere.

«Eso podría cambiar mi manera de pensar y no quiero perder esa parte que a mí me une», dice ella, sin ser clara. «Yo lo veo, pero no va a cambiar a lo mejor mi trato», le dice. Kiko, insiste en que si ve aquello y por sus sentimientos no cambian es porque no le quiere. «Y es así, con todo el respeto del mundo».

Kiko Rivera le pregunta a su prima: «jamás me interpondré entre tú y mi madre porque sé el cariño que existe. ¿Tú me quieres, no? ¿Vendrías a mi casa y te sentarías conmigo a que yo te enseñara las cosas como son? Aunque después te lleves bien con quien tú quieras. Tienes el derecho de saber porqué estoy actuando de esta manera. Tienes la posibilidad de verlo. ¿Quieres?».

Anabel está enfadada y manda a callar a Rafa Mora. «Que te calles, no seas celoso, que estoy hablando con mi primo», le dice a voces.

«Aún no nos hemos sentados para que te cuente qué me pasa porque no me quieres escuchar», le dice. Anabel quiere dejar claro que ella no sacó el tema de la comunión de su hijo en ‘Sálvame’. «Que te quede claro que yo nunca he traído un tema así».

«Te entiendo que no quieras estar en medio, pero me duele. Y me va a doler siempre», le dice. «Pero aunque esté molesto,

«Tu relación también ha cambiado conmigo», le dice Kiko, que asegura que está con ella a muerte. Ella responde que es difícil porque se trata de la familia, «yo no te pondría en esa tesitura».

«Llevamos un tiempecito sin vernos», reconoce Kiko. «Yo quiero que tu estés bien», le dice Anabel. «Tocó mis sentimientos cuando vi cosas. Si te he podido joder en algún momento, te pido perdón. Te respeto y respeto tu posición y cómo te sientes», le dice.

Anabel Pantoja está a punto de sentarse al lado de su primo, pero antes escucha lo que él ha dicho de ella.

«Creo que no lo acepta porque un concierto suyo no vale lo mismo que hace 40 años, pero ella piensa que sí».

«El problema principal, en problema artístico, es que mi madre y mi tío no aceptan que los años pasan y hay que evolucionar. Mi madre, por desgracia para ella, se piensa que sigue siendo la top star. No acepta eso. Está en su derecho, el problema es suyo».

Lydia Lozano: «creo que tu madre sabe el 50% porque no sabe toda la verdad y le da miedo conocer los pufos que pueda haber por parte de Agustín». «Pienso como tú», dice Kiko.

Rossi: «Me sorprende que no consultara con tu madre la demanda que te quiere poner por intimidad. Contesta el músico: «Eso son cosas suyas, si mi madre cree que es oportuno que demande a su hijo… Ella verá. Ella es así y habrá que respetarlo».

Antonio Rossi: «Desde Cantora me trasmiten que hay mucha tranquilidad. Tu tío lo que muestra es indignación y cabreo más que preocupación por la demanda penal. ¿Te crees que esa tranquilidad es real?». «No creo que ahora esté tranquilo. Diga el juez lo que determine, solo el hecho de estar ahí…».

«A tu madre mediáticamente te la has cargado», le espeta Jorge. Responde Kiko, «de la única manera que tiene para salir de esta es decir la verdad».

«Imagino que ella lo estará pasando mal, pero al final se lo ha buscado», reconoce.

«Mi madre tiene su culpa, pero ella me sigue doliendo. Cuando no tenga más remedio tendré que seguir adelante y hacer fuerza conmino mismo».

«Ha llegado el momento de mi vida en el que me tengo que preocupar por mí, mi mujer y mis hijos», ratifica. Además, desvela que a su madre le ha ofrecido tras conocerse por la noticia falsa de la venta de Cantora -momento en el que le llamaron los abogados de Isabel para ofrecerle un acuerdo- que dijo «te perdono el dinero si me das los enseres de mi padre». El abogado dijo, «sin problemas», pero a los dos días llamó para decir que los trajes, muletas y demás no los encontraban.

«Ellos tenían sus cosas, pero se llevaban bien. Con más tiempo pasaba mi madre era con su hermano Agustín. A mí había cosas que no me gustaban, pero bastantes problemas tenía yo… Notaba que mi madre es diferente cuando está con mi tío a cuando no está. A las pruebas me remito. Yo eso lo he vivido».

«Creo que mi tío tiene atada de alguna manera a mi madre. No sé en que plano, si en el sentimental, porque también duelen mucho. Me atrevo a decir que mi tío, al morir mi padre, le reprochó a ella él derrochar su mejor momento por quedarse con ella. Y ella siempre se ha quedado malamente por eso».

«Si testificara a favor de mi tío y hubiera una estafa, significaría que es cómplice. Si no hay nada, todos contentos. Si él me demanda a mí, ya veremos».

«He presentado las pruebas que tenga, ahora está en manos del juez. Ese día podría encontrarme a mi madre si se decide que haya juicio. Mi madre irá a declarar sola, mi tío solo. Yo también fui solo y no vi a ninguno».

A ese juicio tiene que ir Isabel Pantoja en calidad de testigo, dice Kiko.

Retoman el tema de la supuesta estafa de Agustín Pantoja a su sobrino. «Firmé el permiso un día antes de entrar en ‘Gran Hermano’, no estaba en condiciones. Pero lo volvería a hacer por mi madre. Era un poder específico con el que mi tío firmaba en mi nombre diciendo que tenía un contrato verbal en mi nombre previo. Ese dinero o lo tiene mi tío, o mi madre o se lo han gastado. Porque yo no lo tengo. Él tendrá que demostrar donde esta ese dinero».

Al parecer, Isabel y Agustín han pedido a sus inquilinos otros tres años de adelanto, unos 180.000 euros.

El hijo Isabel Pantoja solo quiere saber dónde está el dinero que le pertenece. «Por lo que he leído, mi tío pide 3 años de adelanto a la gente que tiene arrendada parte de la finca. Después de todo lo que se ha liado, me ha llamado el inquilino porque han pedido un dinero adelantado».

«El dinero que recoge la finca por ese alquiler, una parte me pertenece a mí. ¿Dónde está? Yo le pido a mi tío que diga dónde está ese dinero, porque no tengo ningún contrato con él».

Kiko explica la situación. «Como todos saben, firmo un poder en el que mi tío puede pedir una hipoteca, en 2015. El problema es que antes de ese año mi tío ya hace unos movimientos con la finca, alquilándola, alegando que tiene un contrato verbal conmigo que es inexistente».

Se recuerda que Kiko ha demandado a su madre por estafa y apropiación indebida».

«¿La quieres como antes?», pregunta Vázquez- «A mi madre la he querido y la quiero Estoy enfadado ahora con ella y no la quiero ver ni en pintura. Pero no la he dejado de querer. Pero no es el mismo querer».

«¿Crees que volverás a estar toda la vida sin contactar con mi madre?, pregunta Jorge. «¡Ostras! El cuerpo se acostumbra a todo. Ahora estoy haciendo un trabajo interno, me desahogo solo, en mis historias. Es complicado pensar que el resto de mi vida no vaya a estar con mi madre. ¿Lo he pensado? Sí. Pero para que se arregle lo principal es que mi madre acepte que se ha equivocado. No hace falta que sea en público», dice emocionado. «Mi madre no va a aceptar eso nunca. Y es triste».

Para que volviera a ser la de siempre, dice Kiko que «no es tanto por mí. Ella está en medio y no sabe a dónde tirar. Creo que la solución sería que la familia volviese a estar unida. Creo que no lo acepta. Y le digo que esto le ocurre a mucha más gente».

El dj dice que ya no discute con su prima. «Discutir con una pared no vale la pena. En ese sentido mi prima y mi madre son iguales. Pero eso no significa que deje de quererla. Tengo mi conciencia tranquila».

«He puesto a prueba muchas veces a mi prima Anabel y a Rafa Mora y Rafa nunca me ha fallado», dice.

«Sé que no lo hace a malas. Pero a veces comete a veces estos pequeños errores. Si quieres llorar, llámame y lloramos los dos. Pero no pongas las cosas más calientes, Anabel», le pide. Kiko opina que su madre la llamaría para ‘malmeter’.

«Anabel, te quiero porque eres mi prima. Pero a mí Rafa Mora nunca me ha jodido nada y le puesto a prueba 70 millones de veces», se sincera. El colaborador, que está en plató, ya lo sabía. «A Rafa le doy mi corazón, es mi amigo».

«Cuando la vi llorando pensé que me iba a buscar un lío. Te voy a contar, no la cuento nada por eso. Yo ya sé que mi hijo va a hacer la comunión hace unos meses pero no le dije nada para que no la cagara. Se lo dije dos días antes y le conté que ibas a ser tú la madrina y su hermano el padrino, pero como su hermano no se ha confirmado, me pidió el favor de que fuera su hermana y acepté. Dije, me voy a esperar y no le dije nada a Anabel para lo liarla. Mi mujer me dijo que se lo dijera. Pues se lo dije ¡y espectáculo! He llegado a la conclusión de que no le puedo contar nada».

«He demandado a mi madre por algo complicado. Y ella actúa como si no pasara nada. Con mi madre imagino que hará lo mismo». Pregunta Jorge: ¿te da pena? Kiko responde: yo ya solo miro por mi mujer, mis hijos y por mí. Bastante cosas tengo porque tu no seas la madrina de ninguno de mis hijos». Dice que ya le ha explicado a su prima la situación, «es ridículo, absurdo el drama que montó el otro día, que tuve que hablar con la madre de mi hijo. No tengo ningún problema con ella».

«Está actuando un poquito cobarde. Pero tiene que tener personalidad. Te pueden dar consejos, pero luego hacer y decir lo que queramos. Anabel muchas veces peca en eso porque mira por su bienestar. ¡El suyo! Pues yo también voy a mirar por el mío».

«Para mí es una situación lamentable. Te tienes que posicionar», sentencia el dj. «Anabel si se posiciona puede perder la comunicación con mi tío y mi madre. Como sabe que conmigo no la va a perder… Pero no la voy a poner en esa tesitura».

Se ha visto un vídeo de Anabel de Anabel en el que dice que quiere estar al margen. Kiko dice que la relación con su prima hay no es la misma que antes. «¿Cómo piensas que me puedo sentir sabiendo lo que ha hecho mamá y el tito? ¿Y tú no estás tan normal? ¿No dices que eres mi hermana? ¿Las palabras se las llevo al viento?», pregunta. Aunque dice que la sigue queriendo, afirma que está molesto.

Habla de la polémica sobre la comunión de su hijo. «Ahí había 40 personas, no más», dice para desmentir las informaciones que han dicho que habría unas 100 personas.

«Nunca haré lo que ella hizo conmigo. Ella me negó conocer a mi familia paterna y yo no les haré eso a sus hijas. Si su abuela aparece mañana en mi casa porque quiere dar un paseo con mis hijas, se las vamos a dar. Si aparece Agustín también, pero me extraña».

Confiesa que han llamado al teléfono de Anabel a Irene, pero que realmente era Isabel. «No voy a impedir que hable con sus nietas, pero es feo utilizar a alguien de su familia para eso… Irene en esto no se mete».

«Sé que si quedo con ella me vengo abajo. Es mi madre. Este Kiko ella no lo conoce. Me he chocado contra un muro que al principio no quería ver». Jorge le dice que sabe que su madre está mal. «Ella no está a su 100% en nada», afirma Rivera.

«Mi madre quería quedar conmigo después de siete meses. ¿Ahora? No, ahora lo que quieres es chantaje emocional No se merece una oportunidad porque llevo buscándola siente meses».

«¿Por dónde empezamos?», dice Kiko, que se ha sorprendido cuando ha visto el video de inicio, exclamando un «¡vaya familia!».» Es mucha tela Jorge», continúa.

Esta noche, Kiko responderá a todas las cuestiones referentes a los últimos tiempos. Además se verá las caras con su prima Anabel.

Comienza el programa. Jorge Javier comienza diciendo que este jueves Kiko acudió al juzgado para ratificar una demanda contra su tío Agustín. En el mismo, Isabel Pantoja tendrá que elegir entre su hijo y su hermano. No es el único frente que el joven tiene abierto.

El regreso de Kiko Rivera a la pequeña pantalla

Kiko Rivera ha regreso este viernes noche al ‘Deluxe’, donde acompañado de Jorge Javier Vázquez ha vuelto a sentarse frente a las cámaras para volver a confesarse. Una cita que tiene lugar a las 22 de la noche en Telecinco y que cambia la dinámica del programa, pues el hijo de Isabel Pantoja es el único protagonista.

Sin duda, tiene mucho que decir y que contar tras largas semanas de ausencia. Se espera, que en el espacio de Mediaset no solo hable de las últimas novedades de su familia, también de su prima, Anabel Pantoja, su hermana Isa y sobre todo de su madre, Isabel Pantoja.