La escapada de Ágatha Ruiz y Luis Gasset con la que han ‘burlado la ley’

Cuando se cumplen 6 meses de relación, Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset se han vuelto a dejar ver, pero esta vez ha sido fuera de España debido a unos compromisos laborales que la diseñadora tenía en Venecia. Hasta la bucólica ciudad italiana se ha trasladado la pareja donde han podido disfrutar juntos recorriendo sus eternas y románticas calles calles. Durante su escapada romántica se han podido ver numerosas muestras de cariño entre ambos así como la complicidad que tienen.

Con sus reglamentarias mascarillas la pareja ha pateado Venecia, pero no lo han hecho solos, pues en algunos momentos han estado acompañados de algunos amigos. Ágatha Ruiz de la Prada ha hecho gala de su pasión por la moda, y tal y como viene acostumbrando y ha lucido algunos de sus coloridos looks con los que no ha pasado desapercibida en la visita express en la que se ha podido ver cómo ha disfrutado de la cultura del país transalpino.

Después de darse varias oportunidades con su anterior pareja, Luis Miguel Rodríguez, la diseñadora ha vuelto a encontrar el amor en Luis Gasset. «Ha sido como muy mágico», confesaba en el ‘Hormiguero 2.0’ cuando asistió en calidad de invitada. Ágatha también explicó que después de que se conocieran y tuvieran una especial conexión, se quedó algo desilusionada porque él no la había escrito, pero resultó que Gasset estaba pasando el coronavirus en el hospital. Motivo por el cual no pudo ponerse en contacto con ella.

«Un miércoles no me llamó, no me mandó mensajito, y entonces el jueves me dice ‘ay mira, perdona, es que estoy en el hospital’. Ha estado a punto de morirse», desveló Ágatha mientras afirmaba que se encuentra en un gran momento de la relación. Prueba de ello no ha sido solo este romántico viaje sino que hace unas semanas también pudo disfrutar de pasar más tiempo con su nuevo amor.

La creadora y Luis se desplazaron hasta Canarias, donde la diseñadora viajó por motivos profesionales como invitada especial en la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Una pasarela donde presentó su nueva colección para el próximo verano. Fue ahí donde pudo pasear con el empresario que siempre se ha mantenido en un segundo plano, ya que el tema de la fama no es algo que le llame mucho la atención y le pone más bien nervioso como ha contado la empresaria en alguna ocasión.