La escurridiza respuesta de Edmundo al ser preguntado por Bárbara Rey

Edmundo y Bárbara Rey se han convertido en dos de los personajes más perseguidos de la prensa rosa de nuestro país. Pese a que todo apuntaba a que habían iniciado un romance, lo cierto, según la expareja de María Teresa Campos, es que son amigos y que “tienen una bonita amistad”. Pasan tiempo juntos, pero por el momento, parece que solo es eso, amistad y una buena conexión. Además, las últimas declaraciones del cómico siguen dejando claro que entre la vedette y él no hay nada más.

Este jueves, Edmundo llegaba a Madrid en Ave después de pasar unos días en Málaga. A su llegada los reporteros que aguardaban su llegada no han dudado en preguntarle sobre su relación con la madre de Sofía Cristo. Antes de entrar en materia, Bigote Arrocet ha confesado que se encuentra “bien”. Además, ha revelado el motivo por el que había viajado hasta Málaga. “Fue a hacer un curso de cocina con Luca Onestini”, ha asegurado.

Cuando le preguntan sobre sí ha intentado comercializar con las fotos en la que aparece con Bárbara Rey, Edmundo se muestra muy tajante. «¿En serio?», dice. Además, ha dejado claro que se lo han «inventado» y que él se toma todo con humor. Después, ha sido preguntado sobre cómo se encuentra con Bárbara Rey y el exconcursante de Secret Story ha evadido la pregunta y ha optado por el silencio.

No es nada nuevo que Edmundo recurra a este tipo de fórmula para evadir el presunto noviazgo que le atribuyen desde hace ya un mes. Durante el acto en el que se homenajeó a Chiquito de la Calzada, Arrocet dejó claro también que él y Bárbara están “muy bien, somos muy amigos y nada más”. De hecho, se molestó por la controversia suscitada. “En vez de relacionarme con otras cosas. Se dice lo que no es verdad”, se quejaba. No obstante, deja las puertas abiertas al amor. “Esto es el destino, nunca se sabe”, aseguró.

Durante esa misma aparición pública, reconoció que terminaba el 2021 y empezaba el 2022 “soltero” porque “lleva así mucho tiempo”. De esta forma, Edmundo zanjaba una vez más todo tipo de rumores sobre un posible idilio con Bárbara Rey. Polémica que comenzó el pasado 20 de diciembre cuando ambos posaron muy cómplices y sonrientes en una fiesta organizada en el Hotel Wellington de Madrid por la empresaria Clara Tena.

Bárbara Rey no se ha pronunciado al respecto, pero su hija sí ha dejado algo claro y, es que cuando la prensa le pregunta siempre tiene la misma respuesta, la de que no dirá nada de su madre y Edmundo porque eso no le corresponde a ella.