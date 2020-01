La esperada conversación de Adara y Gianmarco en ‘El tiempo de descuento’ que ha acabado en abrazo

‘El tiempo del descuento‘ ha nacido con el fin de que los concursantes de ‘GH VIP 7’ solucionaran los problemas con los que salieron de la casa o, por qué no, se generen otros nuevos que creen tramas para dar mucho que hablar. Sin duda, uno de los momentos más esperados era el del reencuentro de Adara y Gianmarco, quienes han protagonizado momentos tensos en el exterior a pesar de no haberse visto para solucionar los problemas.

Parecía que el amor podría con todo, pero nada más lejos de la realidad. Adara y Gianmarco han estado como el perro y el gato todo el tiempo que ha pasado desde que se terminara el reality y, tras una tremenda discusión en ‘Sábado Deluxe’ vía telefónica, no habían vuelto a hablar hasta su encuentro en ‘El tiempo del descuento‘. Ha sido aquí donde han podido hablar pero, de primeras, no dejaron las cosas nada claras.

Gianmarco llora en la cama | Foto: telecinco.es

Sin embargo, todo el mundo sabía que tenía que llegar una conversación tranquila entre ambos, fruto de su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra y por fin ha pasado. De madrugada, como siempre sucede con ellos, Gianmarco se encontraba en la cama llorando y recordando los momentos bonitos que habían pasado en la casa junto a Maestro Joao: «He estado pensando cómo han cambiado todas las cosas, ¿no? Cuando estábamos aquí los tres».

Un bonito abrazo

Adara reconocía estar nerviosa y al ver a Gianmarco tan tocado no ha dudado en abrazarle. Ambos se abrazaban con cariño y con esa respiración que tanto les ha caracterizado. Sin embargo, después de este momento tan bonito han hablado las cosas que tenían pendientes: «Estoy muy decepcionada por todo lo que ha pasado fuera, siento que te hubieras reído de mí», le decía la concursante.

Adara mira seria a Gianmarco | Foto: telecinco.es

«Tú desapareciste cuando salí. Hiciste bomba de humo», le decía Adara a Gianmarco ante la negativa de él. «Te llamé y no me lo cogías», explicaba Adara y aseguraba que el italiano estaba diciendo mentiras sobre ella. Los reproches no dejaban de sucederse, sobre todo por parte de ella y era Gianmarco el que intentaba hacer las paces: «¿Entonces no nos vamos a volver a ver nunca más?» y ella le lanzaba: «Eso me decías la otra vez». Finalmente se empezaban a reír y se miraban como hacían en ‘GH VIP 7’ y Adara concluía diciendo: «Ay, eres muy complicado y muy cabezón».