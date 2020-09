La estrategia que utilizó Concha Velasco para reconciliarse con la Duquesa de Alba

Concha Velasco no solo es una de las mejores actrices que ha dado España, sino que cuenta con una enorme simpatía, lo que le ha hecho ganarse el cariño del público y la amistad de personas que además de quererla como amiga, la admiran como artista.

Cocha Velasco en un evento en el Teatro de La Latina

Una de esas personas era la Duquesa de Alba, con la que Concha Velasco se llevaba muy bien hasta que dejaron de hacerlo. Así lo ha recordado la protagonista de ‘Herederos’ en Lecturas, donde ha señalado que pasó mucho tiempo sin tener contacto con Doña Cayetana porque la aristócrata no se sintió cómoda cuando visitó el programa que por aquel entonces presentaba la actriz.

«Se enfadó conmigo porque en un programa que presenté en TVE que se llamó ‘Tiempo al tiempo’ no se sintió bien tratada. Le envié flores y me las devolvió, le envié un telegrama y no lo aceptó», ha señalado Concha Velasco, que se sintió muy triste por no poder arreglar su relación con la aristócrata.

La XVIII Duquesa de Alba

Se desconoce qué fue lo que pasó para que la Duquesa de Alba se sintiera así en el programa, y Concha Velasco no ha querido o no ha sabido especificar que ocurrió. Eso sí, ha añadido cómo consiguió su perdón: «Dejó de venir a mis obras y decidí dejar el programa. Lo dejé por ella«, asegura la expresentadora de ‘Cine de Barrio’. Según ella, gracias a esa decisión consiguió reconciliarse con la XVIII Duquesa de Alba: «Con los años vino a verme con su último marido, y cuando la vi en el patio de butacas, casi me da un telele. Luego entró al camerino y me dijo: ‘La nobleza obliga’. Nunca dejó de venir a verme desde entonces».

Una versión que no cuadra

Hasta ahí todo muy entrañable, pero la hemeroteca está ahí para el que quiera consultarla. Concha Velasco presentó ‘Tiempo al tiempo’ entre septiembre de 2001 y noviembre de 2002 en TVE. Lo que empezó como un programa nostálgico con entrevistas a personas que habían alcanzado la fama tiempo atrás, una especie de ‘Qué fue de…‘, terminó convirtiéndose en un magazine con más corazón de lo que el ente público se quería permitir en el prime time. La gota que colmó el vaso vino de la mano de los fichajes de Carmina Ordóñez, Marujita Díaz y Mari Carmen y sus Muñecos. TVE se cansó y canceló el programa, algo que Concha Velasco, que había criticado el giro rosa de ‘Tiempo al tiempo’, respetó y aceptó. Eso sí, se fue cuando todo acabó, no lo dejó por la Duquesa de Alba como ha dicho. Si con esta estrategia consiguió retomar su amistad, al menos eso que se llevó.