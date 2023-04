La extrema situación de Camilo Blanes

Camilo Blanes es el hijo de uno de los cantantes más importantes de nuestra música: el inmortal Camilo Sesto. El joven vive una situación extrema.

Camilo Blanes es el hijo de uno de los cantantes más importantes de nuestra música: el inmortal Camilo Sesto. El joven vive una situación extrema. Tras haber protagonizado angustiosos momentos en el pasado, se negó a ir al hospital para su tratamiento, ahora parece vivir, según algunos testigos, en un «campamento indio».

Es más, los que han podido acceder al hogar de Camilo, siempre según la versión de la revista Semana, confirman que la otrora mansión repleta de obras de arte y de elegancia ha sido totalmente despojada de todo lo de valor y que no queda prácticamente nada.

En declaraciones a la mencionada revista, las fuentes indican que «Lo que sucede viene desde que era un niño, cuando su padre organizaba fiestas en su casa de Miami. Los que conocemos a Camilo Sesto de toda la vida, así como a Camilín, siempre supimos que esto iba a terminar sucediendo. Sabíamos que esto iba a acabar mal, que Camilín nunca tendría una vida normal… teniendo en cuenta las atrocidades que ha visto desde pequeño».

«No ha caído en una depresión. Lo suyo no es un duelo por la muerte de su padre. El fallecimiento de Camilo Sesto no fue una pérdida tan grande para él. Desde que este chico era joven hacía cosas que no eran ni medio normales» añaden.

Una persona que trabajó con Camilo Sesto indica que «Mi trato con Camilo fue profesional, pero resultaba inevitable que te involucraras también en el terreno personal. Como profesional fue el más grande de este país, el número uno. Como persona, me reservo mis opiniones. A su lado viví experiencias desagradables». No duda en comentar que «tiene una madre que ha hecho todo lo posible por estar a su lado. Hace 25 años, cuando Camilín tendría unos veintipocos años, ya reclamaba a Camilo Sesto ayuda para el chico. La madre se quejaba de que no se hacía cargo de su hijo, que no le mandaba dinero ni para las medicinas que necesitaba tomar entonces. Camilo no le enviaba ni un euro. ‘Nos tiene abandonados’, decía. Ese chico ha estado malito mucho tiempo». Ahora cree que su progenitora ha tirado la toalla, que da a su hijo por perdido: «¿Dónde está esta señora ahora? Una madre es una madre, aunque tu hijo tenga 60 años». De ti depende que conozcamos tu opinión a este respecto.

