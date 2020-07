La faceta más solidaria de Vanesa Romero: así aporta su granito de arena en la lucha contra la COVID-19

Durante el confinamiento, Vanesa Romero nos concedió una entrevista en exclusiva para contarnos cómo había llevado el encierro tras haber superado el Coronavirus. En su casa, no fue solamente ella quien lo padeció, también su pareja, quien tuvo que estar en un cuerpo diferente del hogar para no tener contacto ninguno de los dos.

Tan simpática como siempre, Vanesa Romero también nos habló de la publicación de su novela y del final de La que se avecina, una serie donde no solamente la hemos visto crecer como persona, sino como profesional. Una situación que, nos explicaba, le daba mucha pena por todos los años que se había tirado trabajando en el escenario de la comunidad de Montepinar.

Ahora, la actriz se ha sumergido en un proyecto novedoso y solidario impulsado por los Centros Ideal, quienes han lanzado una iniciativa llamada #CuerposValientes. A través de ella se reconoce el esfuerzo de quiénes han trabajado presencialmente durante la COVID-19, independientemente del sector al que pertenezcan. Así, se regalará más de 100.000 tratamientos a profesionalidades de todo tipo.

Y es que ya sabemos que durante estos tres meses de encierro han sido caóticos, pero hemos visto muchas personas con almas de héroes que se han dejado la piel por aportar su granito de arena para superar la crisis sanitaria. Ante esta situación, Centros Ideal quiere agradecer en forma de tratamientos estéticos y de bienestar, la labor que han realizado todos ellos.

Como imagen de la campaña, Vanesa Romero, quien no ha dudado en participar en este proyecto tan solidario para buscar e identificar a los “cuerpos valientes” de toda España a través del movimiento del mismo nombre: “Esta acción me toca muy de cerca y no he dudado en implicarme de lleno. Cuerpos Valientes es una iniciativa puesta al servicio de todos, para que cualquier persona que tenga cerca a alguien a quien reconocer pueda hacerse eco. Reconocer a aquellas personas que nos han ayudado a superar esta difícil situación lo valoro como una acción necesaria”.

Por lo tanto, si eres tú uno de esos héroes anónimos que han ayudado a toda la población durante el confinamiento, métete en el espacio digital www.cuerposvalientes.com para identificarte y reconoce su trabajo con un tratamiento gratis, el cual se podrá disfrutar en los más de 110 centros que la compañía tiene por toda España.