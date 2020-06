La familia de Carla Barber, en contra de su relación con Diego Matamoros: «Son dos clases de personas»

Ha sido uno de los romances más sorprendentes del momento, pero parece que la cosa va en serio. Diego Matamoros y Carla Barber han decidido darse una oportunidad nada más terminar el confinamiento y, por lo que se ha podido ver, han congeniado a la perfección. La pareja ha sido vista acudiendo a algunas terrazas de la capital y dedicándose arrumacos constantemente.

Hasta el momento, solo se sabía la reacción de Laura Matamoros, puesto que es amiga de Carla Barber y ahora cuñadas, pero ahora ha sido Kiko Matamoros el que ha hablado sobre esta nueva relación de su hijo tras el divorcio de Estela Grande: «A mí me tiene que parecer bien todo lo que hace mi hijo salvo con Estela Grande. Yo viví cómo humillaban a mi hijo y no me mordí la lengua. Celebro que mi hijo esté feliz al lado de Carla y ojalá les vaya bien y ojalá lo que les dure disfruten cada uno todo lo que puedan».

Kiko Matamoros habla de la relación de su hijo | Foto: telecinco.es

Sin embargo, parece que no todo el mundo está de acuerdo con esta recién estrenada relación. Ana Rosa, tía de Carla Barber, ha hablado con ‘Sálvame’ y ha dejado bien claro que no les gusta como novio para ella: «Carla se merece otra cosita. Ella es una mujer de una valía terrible, eso lo sabe toda España, no tiene nada que ver con Diego Matamoros, pobrecito. No me gusta para ella, son dos clases de persona distintas, no tienen nada en común.

A la madre de Carla tampoco le gusta

El redactor que habló con Ana Rosa también le preguntó por la madre de Carla Barber y la tía aseguró que tampoco le gusta Diego Matamoros para su hija: «Ni lo más mínimo. La madre está avergonzada. No le pega nada a Carla, es un hombre que no tiene nada que ver con ella. Carla será buena doctora pero buena con la vista no». Además, añadía: «A la madre de Carla le gusta un chico que tenga una profesión, que tenga un prestigio».

Diego Matamoros y Carla Barber besándose en una terraza de Madrid

Está claro que si hay algo que no les gusta de Matamoros es su profesión: «Le gusta un hombre con un oficio y un beneficio, que forme una familia, que tenga niños. Lo último que se me ocurriría es desearle un muchacho como este». También ha hablado sobre el padre, Kiko Matamoros, y la tía se lo toma a risa: «Nos hemos carcajeado. ¿Te imaginas a Rosita alternando con Matamoros? Ella por su hija hará cualquier cosa pero no creo que se junte con Matamoros».