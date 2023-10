La familia de Edwin Arrieta reacciona con un duro comunicado

Se acabó el blanqueo, las excusas, las coartadas y todo lo demás. La familia de Edwin Arrieta ha reaccionado para dejar clara su postura.

Se acabó el blanqueo, las excusas, las coartadas y todo lo demás. La familia de Edwin Arrieta ha reaccionado para dejar clara su postura. En su perfil de Instagram han decidido comentar las últimas noticias que siguen pintando al cirujano de acosador y casi justificando el crimen.

«Respetados y apreciados seguidores, no tenemos palabras para las infinitas muestras de apoyo, de pedir justicia, de estar en oración por la fortaleza de su familia y contarnos los sucesos que se presentaban en España y en Tailandia que no conocíamos».

«Hoy nos despedimos con el corazón vuelto en mil pedazos, pero respetando lo pedido por su familia. Su abogada administrativa y portavoz en Madrid han solicitado no recibir a personas, no dar información, no dañar el proceso y solo llevarlo ellos en privacidad, situación que respetamos».

«A Edwin jamás lo vamos a olvidar. Al hijo, al hermano, al tío, al chicho, al gran hombre que demostraste ser. Siempre estabas ahí para todo: para bailar, para luchar, para salir hacia delante… Al Edwin que cumplía siempre sus grandes aventuras».

En otro orden de cosas, Khun Anan, abogado de Sancho ya despedido, acusa a García Montes, letrado español de la familia, de poner en duda su procedimiento y de montar un espectáculo en la puerta de la cárcel. Además, tira de la manta indicando que no se iba a tragar el guion que tenía escrito la familia del asesino confeso de Arrieta. Remata Anan indicando que su miedo es que Daniel termine sentenciado con la pena capital teniendo en cuenta la situación de su caso legal. Esperamos tu opinión al respecto.

