La familia real británica está harta de la hipocresía del Príncipe Harry y de Meghan Markle

Los Royals están cansados de tener que comprobar cómo Harry y Meghan se han convertido, según ellos, en unos hipócritas con doble vara de medir. Según se ha publicado, el acuerdo con Netflix de la pareja ha provocado que el resto de miembros de la familia consideren que los jóvenes están durmiendo con su enemigo.

Una fuente cercana a los Windsor confirma el cabreo monumental del príncipe William y de Kate Middleton no solo por la forma que tomó el Megxit, sino también por cómo la pareja sigue tomando decisiones de forma unilateral sin tener en cuenta el daño que pueden hacer a la imagen pública de la familia.

El informador indica que «la reina no sabía nada de lo de Netflix, pero piensa que esta empresa usará a la familia real para promocionar sus programas. Tampoco conoce en qué consiste el acuerdo, pero sí le molesta que no cumplan Harry y Meghan el tácito acuerdo en el que se comprometían a no molestar a la familia con sus decisiones. Ahora mismo, la sensación es que son unos hipócritas en los que no se puede confiar».

«La mayoría de miembros de la familia está cabreada. Ellos se comprometieron a hacer las cosas de una forma determinada y ahora lo ignoran todo.Tienen dos varas de medir» sentencia el informante.

Otro experto en la Casa Real británica añade que «creo que el retrato que se hace del príncipe Philip (marido de la reina) es demasiado ácido. Harry adora a su abuelo y nunca le defraudaría. Es pura ficción lo que se está diciendo, pero la gente se lo cree. Lo de Netflix confirma esta última tendencia. Ellos han dicho que no tienen nada que ver con la serie The Crown, pero creo que Netflix les usará. Esto es todo obra de Meghan porque es la que tiene los contactos en el mundillo de la televisión. Si el matrimonio se rompe, Harry volverá a la Familia Real y será bien recibido». Esperamos tu opinión al respecto de estas declaraciones.

Casa Real Curiosidades #Familia Real británica #Meghan Markle #Príncipe-Harry