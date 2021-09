Inicio Chiiist! La felicidad de Álex González y María Pedraza en su primer acto... Chiiist! La felicidad de Álex González y María Pedraza en su primer acto como pareja Por Noticiero Universal -

Toy Boy no es solo una de las series más esperadas de la temporada, también es la ficción que ha unido a dos de los actores más deseados: Álex González y María Pedraza. Las muchas horas de rodaje y la convivencia, pues todos vivían en el mismo hotel de Málaga durante el rodaje, hizo que Cupido hiciera de las suyas y juntara a Álex y María, que han sido una de las parejas del verano. A pesar de su discreción, pues ninguno ha querido confirmar de manera abierta su historia de amor, no pueden esconder que entre ellos hay algo muy especial. Sobre todo en noches como la de este miércoles en las que han presentado juntos la ficción de Antena 3. Casi sonrojado Álex González lleva muchos años siendo un personaje conocido y apareciendo en las televisiones de toda España, pero todavía se sonroja cuando le preguntan sobre su vida más personal. Como le pasa a muchos otros actores, él también prefiere no hablar de su vida privada, pero durante este estreno no ha dudado en asegurar que «estoy muy bien. Estoy feliz». No solo por los dos estrenos que acaba de presentar, la propia Toy Boy y Fuimos Canciones, en la que trabaja con María Valverde, sino por esta gran compañera -de trabajo y vida- que es Pedraza.

No así la joven madrileña, que este miércoles no podía evitar mostrar la felicidad de compartir alfombra roja con su chico. «Álex y yo hemos tenido solo una escena en la serie, ojalá muchas más. Es un compañero diez y se entrega con todo», ha comenzado diciendo la actriz, que no ha podido más que reafirmarse en lo bonito que es que el amor traspase la pantalla, «la verdad es que sí. Es algo inesperado pero sucede. Y sucede cuando menos te lo esperas».

Creo que la vida me ha recompensado mucho y también he trabajo a mi misma para que eso llegue a mí, y he sembrado mucho para recoger los frutos. Un momento casi idílico que hacen que Pedraza, a sus 25 años, esté en una época estupenda. «Creo que la vida me ha recompensado mucho y también he trabajo a mi misma para que eso llegue a mí, y he sembrado mucho para recoger los frutos».